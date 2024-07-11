Саміт НАТО у Вашингтоні: Членство України є "незворотним"

Лідери держав НАТО на саміті у Вашингтоні запевнили Україну, що її шлях до вступу в Альянс є незворотним. Офіційного запрошення до вступу не було, але комплексний пакет військової допомоги надали.

Напередодні саміту НАТО один з дипломатів поскаржився, що побоюється спроб вихолостити підсумковий документ заходу. Інший запевняв, що зустріч у Вашингтоні стане чітким сигналом для Києва і Москви.

Зрештою, ще на початку саміту глави держав та урядів країн НАТО ухвалили декларацію, у якій пообіцяли підтримувати Україну на "її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО".

Необхідні подальші реформи

Водночас у декларації зазначається, що уряд у Києві вже досягнув важливих демократичних перетворень, здійснив економічні реформи, а також реформи в галузі безпеки. Однак у документі наголошується, що ці "необхідні зусилля" мають бути продовжені.

Країни НАТО повинні ухвалювати всі рішення консенсусом. На фото: Джо Байден (ліворуч), Олаф Шольц (у центрі), Єнс Столтенберг (праворуч) Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Під час брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не зміг дати чіткої відповіді на запитання про те, що станеться, якщо Україна не здійснить ці реформи. Однак він сказав, що це є чітким сигналом того, "що ми справді хочемо, щоб Україна приєдналася, і що ми будемо працювати з Україною для досягнення цієї мети".

Декларація саміту НАТО у Вашингтоні: "величезний крок вперед"?

Для такої організації, як НАТО, у якій усі рішення ухвалюються шляхом консенсусу, така декларація є "великою справою", вважає експертка американського аналітичного центру Atlantic Council Рейчел Ріццо. У цьому документі Росія характеризується як "найбільша загроза безпеці союзників", а Китай - як "спільник, що має вирішальне значення" у російській агресивній війні проти України.

Однак Рейчел Ріццо визнає, що в декларації залишається без відповіді головне питання: "Що буде до остаточного членства України (у НАТО. - Ред.), яке може настати через десятиліття?".

Декларація саміту рухається "у правильному напрямку" і виходить за рамки того, що було обіцяно Україні на саміті НАТО у Вільнюсі рік тому, сказав у розмові з DW зовнішньополітичний експерт Німецького фонду Маршалла (GMF) Міхал Барановскі (Michal Baranowski). Утім, декларація, переконаний експерт, не є "величезним кроком вперед".

Міст до членства в НАТО для України

Набагато важливішим Барановскі вважає пакет військової допомоги Україні, погоджений на саміті у Вашингтоні. Альянс називає його "мостом до членства" для Києва в Альянсі. Так, глави держав і урядів пообіцяли Україні військову допомогу на загальну суму у щонайменше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

НАТО тепер координуватиме підготовку українських військових в Європі Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Зокрема, більше військової допомоги Києву зобов'язалися європейці. У Вісбадені, столиці німецької федеральної землі Гессен, буде створено нову штаб-квартиру, звідки Альянс координуватиме постачання зброї в Україну та підготовку українських військових у Європі.

Подальша допомога - під загрозою у разі приходу Трампа до влади?

Цим рішенням НАТО хоче забезпечити довгострокову допомогу Україні, особливо в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні протягом 24 годин, але не пояснював, яким чином він цього планує досягти. Багато хто в НАТО побоюється, що він передасть окуповані Росією території Володимиру Путіну або скасує американську військову допомогу Україні.

Під час свого першого терміну в Білому домі Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів НАТО і критикував Німеччину, зокрема, за недостатні, на його думку, витрати на оборону. Зараз Берлін виконує цільовий показник НАТО і витрачає на оборону 2,1 відсотка свого валового внутрішнього продукту.

Україні нададуть додаткові системи протиповітряної оборони

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у Вашингтоні провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої український лідер подякував за надання засобів протиповітряної оборони. Німеччина, США та інші партнери пообіцяли Україні ще п'ять систем протиповітряної оборони, що на дві менше, ніж просив Зеленський.

Шольц (ліворуч) зустрівся з Зеленським у Вашингтоні для проведення двосторонніх переговорів Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Окрім того, на саміті було оголошено, що Данія і Нідерланди розпочали постачання Україні винищувачів F-16. Згідно зі спільною заявою двох країн, F-16 літатимуть в Україні вже цього літа.

У четвер, 11 липня, президент Зеленський візьме участь у спільному засіданні глав держав і урядів НАТО. Він не отримає очікуваного запрошення до вступу до НАТО. США та Німеччина виступають проти цього, поки триває війна - через побоювання конфронтації з Росією. Однак експерт Німецького фонду Маршалла Міхал Барановскі підкреслює, що узгоджений пакет допомоги є масштабним і має велике значення для України. А Рейчел Ріццо з Atlantic Council стверджує, що "міст" до членства України в НАТО нарешті набуває чіткіших обрисів.