Байден на зустрічі з Зеленським оголосив нову допомогу ЗСУ

До нової партії зброї на чверть мільярда доларів увійде, зокрема, ЗРК Patriot. Володимир Зеленський розраховує переконати Джо Байдена зняти обмеження на удари по Росії.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вашингтоні в четвер, 11 липня, президент США Джо Байден оголосив надання нової партії військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ).

Байден зазначив, що це вже восьмий пакет, який нададуть США відтоді, як він у квітні підписав бюджетний закон, що передбачав виділення 61 мільярда доларів для України. Він не уточнив, які саме озброєння увійдуть до нової партії, зауваживши, що подробиці будуть обговорюватися в рамках перемовин.

ЗМІ: Україна отримає Patriot від США

За даними джерел американського інформаційного агентства Associated Press, новий пакет озброєнь загальною вартістю 225 мільйонів доларів, включатиме, серед іншого, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot. Це друга система протиповітряної оборони (ППО) цього класу, яку Україна отримає від США.

Зеленський на зустрічі подякував Байдену і всьому американському народу за підтримку. Він також висловив вдячність за анонсовану напередодні передачу союзниками додаткових систем ППО.

Зеленський: потрібно зняти обмеження для ЗСУ

Зеленський повідомив, що хоче обговорити з Байденом, "як ми можемо швидко зупинити російський терор, (який здійснюється. - Ред.) за допомогою того, що становить велику проблему для нас - керованих авіабомб". "Звичайно, ми потребуємо певних швидких кроків, аби зняти обмеження для українських солдатів", - зазначив президент.

Напередодні він наголошував, що Україна очікує від США дозволу знищувати американською зброєю російські військові літаки на базах у РФ.