Лондон виділяє Києву новий пакет військової допомоги

Під час візиту до Одеси новий міністр оборони Великобританії Джон Хілі пообіцяв підтримувати Україну та оголосив новий пакет військової допомоги.

Новопризначений міністр оборони Великобританії Джон Хілі пообіцяв керівництву України подальшу військову підтримку з боку Лондона. Про це він заявив у неділю, 7 липня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і своїм українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє пресслужба міністерства оборони Сполученого Королівства.

"Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми активізували підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої ​​військової допомоги. Наше зобов'язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його воєнні злочини. Цей уряд непохитний у нашому зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями", - запевнив британський міністр Хілі.

ЗСУ отримають 90 високоточних ракет Brimstone

При цьому міністр оборони Великобританії оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Він міститиме чверть мільйона набоїв 50-мм калібру, 90 авіаційних ракет Brimstone, 50 малих військових катерів, 40 машин для розмінування, 10 артилерійських самохідних установок (САУ) AS-90, а також 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій.

Хілі також доручив прискорити доставку в Україну обіцяного у квітні пакету військової допомоги. Тоді Великобританія зобов'язалася надати 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет, зокрема Storm Shadow, і ракет до ППО, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів. Це озброєння має бути доставлено протягом наступних 100 днів.

У Лондоні вказали на втрати росіян

Тим часом адмірал сер Тоні Радакін, який служить на посаді начальника штабу оборони й відвідав Україну разом з британським міністром, наголосив, що майбутнє України як суверенної держави не викликає сумнівів. "Продовжуючи підтримувати Україну та допомагаючи забезпечити програш Росії, Британія та Європа будуть сильнішими та безпечнішими в довгостроковій перспективі", - зауважив він.

Втрати росіян 500 тисяч убитими або пораненими є нагадуванням про те, наскільки погано обернулася ця війна для Росії, зауважив Радакін.

Зеленський: Будемо зміцнювати український флот

Своєю чергою Рустем Умєров подякував Хілі за всебічну підтримку, зазначивши, що Великобританія є одним із найвідданіших партнерів у боротьбі проти російського агресора. "Вдячний за лідерську позицію Великої Британії в Коаліції морського потенціалу", - цитує Умєрова міноборони України.

Також український міністр підкреслив важливість візиту напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою анонсував зміцнення українського флоту з Британією та Нідерландами, представники яких 7 липня також відвідали Україну.

"Обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку майбутньої сторічної угоди про співпрацю між Україною та Великою Британією", - повідомив Зеленський.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Великобританія надала Україні військову допомогу на суму 7,6 мільярда фунтів стерлінгів (9,7 мільярда доларів).