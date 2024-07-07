Лондон виділяє Києву новий пакет військової допомоги

Лондон виділяє Києву новий пакет військової допомоги7 липня 2024 р.
Новопризначений міністр оборони Великобританії Джон Хілі пообіцяв керівництву України подальшу військову підтримку з боку Лондона. Про це він заявив у неділю, 7 липня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і своїм українським колегою Рустемом Умєровим, повідомляє пресслужба міністерства оборони Сполученого Королівства.
"Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми активізували підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої військової допомоги. Наше зобов'язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його воєнні злочини. Цей уряд непохитний у нашому зобов'язанні продовжувати надавати військову допомогу і буде стояти пліч-о-пліч з нашими українськими друзями", - запевнив британський міністр Хілі.
ЗСУ отримають 90 високоточних ракет Brimstone
При цьому міністр оборони Великобританії оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Він міститиме чверть мільйона набоїв 50-мм калібру, 90 авіаційних ракет Brimstone, 50 малих військових катерів, 40 машин для розмінування, 10 артилерійських самохідних установок (САУ) AS-90, а також 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій.
Хілі також доручив прискорити доставку в Україну обіцяного у квітні пакету військової допомоги. Тоді Великобританія зобов'язалася надати 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет, зокрема Storm Shadow, і ракет до ППО, чотири мільйони боєприпасів і 60 катерів. Це озброєння має бути доставлено протягом наступних 100 днів.
У Лондоні вказали на втрати росіян
Тим часом адмірал сер Тоні Радакін, який служить на посаді начальника штабу оборони й відвідав Україну разом з британським міністром, наголосив, що майбутнє України як суверенної держави не викликає сумнівів. "Продовжуючи підтримувати Україну та допомагаючи забезпечити програш Росії, Британія та Європа будуть сильнішими та безпечнішими в довгостроковій перспективі", - зауважив він.
Втрати росіян 500 тисяч убитими або пораненими є нагадуванням про те, наскільки погано обернулася ця війна для Росії, зауважив Радакін.
Зеленський: Будемо зміцнювати український флот
Своєю чергою Рустем Умєров подякував Хілі за всебічну підтримку, зазначивши, що Великобританія є одним із найвідданіших партнерів у боротьбі проти російського агресора. "Вдячний за лідерську позицію Великої Британії в Коаліції морського потенціалу", - цитує Умєрова міноборони України.
Також український міністр підкреслив важливість візиту напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою анонсував зміцнення українського флоту з Британією та Нідерландами, представники яких 7 липня також відвідали Україну.
"Обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку майбутньої сторічної угоди про співпрацю між Україною та Великою Британією", - повідомив Зеленський.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, Великобританія надала Україні військову допомогу на суму 7,6 мільярда фунтів стерлінгів (9,7 мільярда доларів).