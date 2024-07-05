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ПолітикаУкраїна

Зеленський поговорив зі Стармером, а Кулеба з новим колегою

Валерій Сааков
5 липня 2024 р.

Лондон пообіцяв Україні подальшу підтримку попри зміну уряду в Сполученому Королівстві, кажуть у Києві.

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Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)Фото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю, 5 липня, телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером. "Привітав його з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов'язує з новим урядом", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Зеленський також повідомив, що отримав від нового британського прем'єра "запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою".

"Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією", - додав Зеленський.

Кулеба теж зателефонував своєму новому британському колезі

Також цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив телефоном з новопризначеним главою МЗС Великобританії Девідом Ламмі. Про це повідомила пресслужба МЗС України у Telegram-каналі.

"Щойно мав розмову з новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, в ході якої я привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії. Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах. Ми обговорили наступні кроки у наших двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні. Державний секретар у закордонних справах прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", - йдеться в повідомленні.

Міноборони і МЗС Сполученого Королівства очолили прихильники України

Раніше цього дня в уряді Великобританії повідомили про призначення новим міністром оборони Великобританії Джона Гілі, а очільником зовнішньополітичного відомства - Девіда Ламмі.

Вони обоє є прихильниками України й запевнили, що й надалі підтримуватимуть Київ, пише Reuters.

Гілі та Леммі вже відвідували Київ у травні цього року. Тоді під час візиту вони зустрілися з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком і окреслили свій план допомоги українській державі. "Підтримка України лейбористами є непохитною. (...) Рішучість Сполученого Королівства у підтримці України не зміниться. Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки",  - заявляли у травні британські політики.

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