Кір Стармер представив склад нового уряду Великобританії

Двоє міністрів нового кабінету є прихильниками підтримки України у її війні з Росією.

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра Великобританії в п'ятницю, 5 липня, оголосив склад свого кабінету міністрів. Більшість постів у новому уряді королівства мають однопартійці Стармера, які раніше входили до тіньового кабінету офіційної опозиції.

Посаду канцлера казначейства Великобританії зайняла Рейчел Рівз, яка є першою жінкою в історії на цій посаді. Віцепрем'єром призначено заступника нового прем'єра з Лейбористської партії Анджела Рейнера. Новим главою міністерства внутрішніх справ Великобританії стала Іветт Купер, міністерство закордонних справ очолить Девід Леммі, міністерство оборони - Джон Хілі.

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Підтримка України після зміни уряду

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі Стармером привітав його зі вступом на посаду глави британського уряду. "Я вдячний прем'єр-міністру Стармеру за підтвердження принципової та непохитної підтримки України з боку Великобританії", - написав Зеленський у соцмережі Х. Він наголосив, що Київ та Лондон працюють над угодою про співпрацю терміном на 100 років.

Про важливість підтримки України у війні з Росією раніше висловлювалися новий міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі та міністр оборони Джон Хілі. Обидва відвідували Київ, ще будучи членами тіньового кабінету Стармера.

Нагадаємо, Стармер - адвокат, який спеціалізується на темі прав людини. Народився 1962 року у Лондоні, виріс у графстві Суррей, з 2008 до 2013 року обіймав посаду генерального прокурора, 2015-го був вперше обраний до Палати громад парламенту Великобританії. У 2020 році Стармер став лідером Лейбористської партії, змінивши на цій посаді Джеремі Корбіна. Повернення Великобританії до складу ЄС Стармер категорично виключає.