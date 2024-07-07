Patriot та F16: Нідерланди анонсували поставки зброї Україні

Під час візиту до України нові очільники мінооборони та МЗС Нідерландів пообіцяли Києву додаткову ЗРК Patriot, криміналістичну лабораторію та F-16 "без затримок".

Новопризначені міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп у суботу, 7 липня, відвідали Україну і анонсували нову військову допомогу.

За словами Брекельманса, Нідерланди незабаром поставлять три пускові установки і одну радіолокаційну систему, пише агенція Reuters. При цьому Нідерланди ведуть переговори з іншими партнерами, "щоб використати весь творчий потенціал щодо створення міжнародних коаліцій для постачання" систем Patriot Україні, додав він.

Як уточнив глава МЗС України Дмитро Клеба на пресконференції, під час зустрічі з нідерландським колегою Вельдкампом було обговорено очікувані терміни анонсованого "Петріота". "Окремо хочу висловити подяку за ініціативу Нідерландів разом із партнерами надати Україні додатковий комплекс Patriot. Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована та очікувані терміни постачання цього комплексу в Україну", - сказав Кулеба. При цьому він нагадав, що дві пускові установки Patriot із Нідерландів уже стоять на захисті українського неба з 2023 року.

Також Кулеба наголосив на важливості нещодавнього рішення Нідерландів закуповувати зброю в українських виробників і закликав уряди інших країн "рухатися цим шляхом".

Ще наприкінці червня Нідерланди повідомили, що вдалося знайти країну-партнерку для передачі Україні Patriot. Напередодні Сили оборони України отримали третій "Петріот" від Німеччини. Також передати Україні один "Петріот" погодилася Румунія.

"F-16 будуть поставлені в Україну без затримок"

Глава нідерландського МЗС Вельдкамп пообіцяв два мільйони євро для посилення спроможностей України в галузі криміналістичних досліджень і ідентифікації тіл. "Також ми будемо передавати Україні криміналістичну лабораторію. Щоб ближче до лінії фронту у вас були судово-експертні можливості, щоб забезпечити справедливість для родин усіх українців, чиї тіла повертають із фронту", - сказав він. При цьому глава нідерландського МЗС пообіцяв підтримку Україні в питанні повернення викрадених Росією дітей.

Крім того, Вельдкамп заявив, що обіцяні винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну без затримок, однак не уточнивши однак конкретних дат з міркувань безпеки. "Ми й надалі підтримуватимемо вас у захисті від російської агресії. Зокрема, F-16 будуть поставлено без затримок", - сказав він.

Нагадаємо, 1 липня влада Нідерландів видала дозвіл на експорт24 винищувачів F-16, заявивши, що перші з них незабаром поставлять Україні. Нідерланди були одними з лідерів міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти РФ. Також Нідерланди повідомили, що не заперечуватимуть проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.