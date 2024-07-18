Зеленський просить партнерів зняти обмеження на удари по РФ

Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти наголосив, що ці кроки не лише ліквідують деякі цілі на території РФ, а й зменшать можливості Росії продовжувати війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону (ППО) країни та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії. Про це він заявив у четвер, 18 липня, під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який триває у Великобританії.

"Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, наших людей, наших дітей і місця запуску російських ракет - усе це має бути знищене", - наводить його слова пресслужба Офісу президента України.

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Він наголосив, ці кроки не лише ліквідують деякі цілі, а й зменшать можливості Росії продовжувати війну проти України. "Ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля - колективна воля, щоб їх збити - так само, як це було з іранськими ракетами й дронами. Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені", - сказав він.

Президент України наголосив, що звертається насамперед до Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, Польщі "й інших друзів".

Зеленський: Необхідно зберегти єдність у Європі

Крім цього, у своєму виступі Зеленський наголосив, що президент РФ Володимир Путін "не досяг своєї головної мети - йому не вдалося розколоти Європу". "Що рішучіше Європа зберігатиме цю єдність, то довготривалішого миру ми зможемо досягти. Путін не може підтримувати відносини зі справді сильними лідерами, і це наша перевага, але вона залишається перевагою лише доти, доки ми єдині", - сказав він.

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Зеленський додав, що Україна наразі готується до другого "саміту миру", і незабаром почнуть працювати робочі групи щодо забезпечення реалізації конкретних пунктів української "формули миру". "Це енергетична безпека, продовольча безпека, а також гуманітарна група, яка займатиметься звільненням полонених і поверненням депортованих. Згодом з'являться й інші групи. Я прошу всіх вас підтримати ці зусилля, долучитися до спільної роботи й обрати для себе ті пункти "формули миру", де ви зможете проявити своє лідерство", - сказав очільник української держави.

Також він закликав учасників саміту "переконати партнерів по всьому світу, що вони також мають бути сміливими попри погрози й шантаж - потрібні їхні спільні зусилля заради миру".

Стармер закликав до поглиблення співпраці в Європі та підтримки України

Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час виступу на саміті наголосив на необхідності тіснішої співпраці в Європі задля вирішення найгостріших проблем континенту: нелегальної міграції, зміни клімату та енергетичної безпеки, передає Reuters.

"Під моїм керівництвом Великобританія буде другом і партнером, готовим працювати з вами, не частиною Європейського Союзу, але великою мірою частиною Європи, - сказав він. - Об'єднані нашою рішучістю захищати їх (спільні цінності - Ред.) і впевнені в тому, чого ми можемо досягти разом".

Крім цього, Стармер вкотре закликав партнерів зробити більше для підтримки України у її протидії російській агресії. "Тож наше перше завдання тут сьогодні - підтвердити нашу непохитну підтримку України", - сказав британський прем'єр.