Україна модернізувала ракети "Нептун" і б'є ними по РФ - ISW

Інститут вивчення війни вказав, що ЗСУ завдали вже другого удару ракетами "Нептун" в межах 250 кілометрів від лінії фронту. Ціллю знову став нафтовий термінал у Краснодарському краї.

Україна, імовірно, модернізувала протикорабельні ракети "Нептун" для ураження наземних цілей та почала бити ними вглиб російської території. Про це йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому у вівторок, 18 червня.

До такого висновку американські аналітики дійшли після того, як ЗМІ з посиланням на джерела у Військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) повідомили, що в ніч з 17 на 18 червня Україна завдала ударів ракетами "Нептун" по нафтовому терміналу ТОВ "Югнефтехимтранзит" у портовому місті Чушка Краснодарського краю.

Хоча російська влада не підтвердила удар, але 18 червня міноборони РФ заявило, що 17 червня у невстановленому районі нібито була перехоплена ракета "Нептун". Водночас російське видання "Астра" повідомило, що вночі місцеві жителі стали свідками вибухів поблизу Чушки, а також, що вогонь пошкодив трубопровід та ділянки з інженерним або технічним обладнанням.

"Україна вперше запустила протикорабельні ракети "Нептун" по російських морських цілях у квітні 2022 року, і їй довелося продовжити розвиток і модифікувати ці ракети для завдання глибоких ударів по території Росії", - йдеться у звіті ISW.

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Американські аналітики вказали на те, що наразі ЗСУ вже двічі вдарили ракетами "Нептун" по російській території. Генштаб ЗСУ 31 травня повідомив про удар по нафтобазі біля порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Інститут вивчення війни вказує, що Чушка та порт "Кавказ" знаходяться приблизно за 250 кілометрів від нинішньої лінії фронту та в межах 300-кілометрового діапазону дії ракет ATACMS, які надали США. Зважаючи на те, що наразі США дозволили обмежено застосовувати свою зброю для ударів по території РФ - на Харківському напрямку, - аналітики ISW й далі переконані, що Сполучені Штати мають "розширити" цей дозвіл на інші регіони РФ, щоб ЗСУ могли атакувати законні військові цілі там.