ISW: дозвіл США бити по прикордонню зачепив РФ недостатньо

Для ударів ЗСУ залишаються недоступними 84 відсотки російської території, якої можна було б досягнути ракетами ATACMS, зауважують в Інституті вивчення війни.

Надання США обмеженого дозволу на удари американською зброєю по РФ не може наразі зірвати масштабні російські операції, оскільки Збройні сили України (ЗСУ) досягають нею лише невеликої території, йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому в понеділок, 10 червня.

"Зміна політики адміністрації Джо Байдена, що дозволяє Україні використовувати надану США зброю для ударів по деяких російських військових об'єктах на невеликій території, зменшила площу безпечного простору лише на 16 відсотків", - підрахували аналітики. За їхніми розрахунками, для ударів ЗСУ залишається недоступною 84 відсотки російської території, якої можна було б досягнути ракетами ATACMS.

"Зміна політики США, хоч і є кроком у правильному напрямку, сама по собі є недостатньою та не може зірвати масштабні операції Росії", - вважають в ISW.

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ЗСУ дозволили бити по прикордонню і не ATACMS

Наприкінці травня стало відомо, що на тлі посилення російських ударів по Харківській області Байден дозволив Україні завдавати ударів по цілях у Росії, однак лише у прикордонних територіях для захисту Харкова.

Цей дозвіл не поширюється на американські далекобійні ракети ATACMS.

Тим часом Україна завдає ударів по тилу РФ за допомогою дронів.

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Sky News: Літак ЗСУ вперше уразив ціль на території РФ

На початку червня американська новинна агенція Associated Press написала з посиланням на джерело, що Україна вже скористалась зброєю США для удару по Росії. За даними ISW, уразили батарею С-300/400 у Бєлгородській області РФ, імовірно з системи HIMARS.

9 червня британський телеканал Sky News повідомив із посиланням на джерела, що український військовий літак вперше завдав удару по цілі на території Росії: "Місія Повітряних сил ЗСУ завдала удару по російському командному вузлу в Бєлгороді. Оцінка збитків поки що проводиться, підтверджене пряме влучення. Це перший боєприпас, випущений Повітряними силами ЗСУ по цілі на території РФ".

За словами співрозмовника каналу, був уражений "російський командний вузол" у районі Бєлгорода. Який тип боєприпасів був використаний в цій атаці та чи застосовувалась при цьому західна зброя, на момент публікації зрозуміло не було.

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