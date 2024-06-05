США не обмежували ЗСУ в ударах по літакаx у Росії - Кірбі

У Білому домі кажуть, що Україна ніколи не мала обмежень на удари по російській військовій авіації, навіть тій - що не в українському повітряному просторі.

США ніколи не обмежували Україну в ударах по російській авіації, навіть якщо та - на території Росії, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не знаходяться в українському повітряному просторі. "Тобто вони можуть збивати російські літаки, які становлять безпосередню загрозу. І вони це роблять. З самого початку війни", - сказав Кірбі на брифінгу 4 червня.

Водночас на прохання підтвердити, чи Україна вперше застосувала американську зброю на території Росії, він зазначив, що США не в змозі знати щодня цілі України. "Тому я не можу цього підтвердити. Можу сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали", - сказав Кірбі.

"Зелене світло" на удари по РФ

31 травня у Вашингтоні повідомили, що президент Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ, але винятково на кордоні з Харківською та Сумською областях і не далекобійними ракетами ATACMS.

Також "зелене світло" Україні дала Німеччина, яка не постачає далекобійну зброю Збройним силам України (ЗСУ). А Данія і Нідерланди дозволили завдавати ударів по цілях у Росії винищувачами F-16, які невдовзі передадуть Україні.

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