Данія дозволить ЗСУ використовувати F-16 для ударів по РФ

Україна зможе використовувати надані Данією винищувачі для ударів по військових цілях на території Росії, заявив міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Винищувачі F-16, які Данія передасть Україні, зможуть використовуватись для завдання ударів по військових цілях на території Росії, повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен у четвер, 30 травня, перед початком Ради міністрів Європейського Союзу з зовнішніх відносин у Брюсселі.

"Коротка відповідь: так", - відповів він на запитання журналістів щодо можливості ударів по РФ з F-16, які Данія передасть Україні, передає "Європейська правда ".

"Це не нова позиція, це частина нашого внеску. Коли ми обговорювали це з нашим Комітетом із закордонних справ у парламенті Данії, ми про це дуже чітко заявляли від самого початку: що це частина самооборони, що також, ймовірно, (потребуватиме) атакувати військові об'єкти на території Росії", - цитує данського урядовця інформагентство "Укрінформ" .

Бельгія заборонила бити з F-16 по Росії

Тим часом Бельгія, яка також планує передати Збройним силам України (ЗСУ) винищувачі F-16, виступала проти ударів по території РФ. Як казав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо, всі західні озброєння, зокрема й винищувачі F-16, українські військові мають використовувати лише на території України.

Україна планує отримати понад 60 винищувачів F-16 від Данії, Бельгії, Норвегії та Нідерландів, стверджує Politico.

Данія пообіцяла передати перші F-16 "цього літа". За даними агенції Reuters, Україна розраховує отримати від союзників перші винищувачі в червні-липні.

Дискусії щодо ударів по території РФ

США не надають ЗСУ дозволу застосовувати американську зброю для ударів по об'єктах на території Росії. А Німеччина не надає далекобійні ракети, оскільки остерігається, що РФ може витлумачити це як те, що та стала прямою стороною війни.

Днями дискусії довкола ударів по РФ західною зброєю активізувались. Переглянути обмеження закликав союзників генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Великобританія та Франція, які передали ЗСУ свої далекобійні ракети, не проти ударів по російській території. Їх також підтримують Канада, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Чехія, Польща та країни Балтії.