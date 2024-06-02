Зеленський: Україна потребує дозволу США бити вглиб Росії

Російські літаки б'ють по Україні, знаючи, що ударів західною зброєю по військових аеродромах у відповідь не буде, наголосив Зеленський. Він наполягає: заборона використання далекобійних ракет ATACMS має бути скасована.

Обмеженого дозволу використовувати американську зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії поблизу північного кордону України недостатньо, потрібно бити далекобійною зброєю вглиб території РФ, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у неділю, 2 червня, на щорічному форумі з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

За його словами, Україна домагається "зеленого світла" для нанесення ударів по російських військових аеродромах, "які щодня використовуються для атак на суто цивільну інфраструктуру - дамби, енергосистеми, школи, університети, лікарні", пише The Telegraph .

Зеленський зазначив, що Росія продовжує використовувати артилерію, зброю з великою дальністю ураження, та близько 300 різноманітних систем вогню з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну. "Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, тому що знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас", - сказав він.

Білий дім: ЗСУ не можуть бити по Росії ракетами ATACMS

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по цілях у Росії американською зброєю, однак винятково на кордоні з Харківською та Сумською областях і не далекобійними ракетами ATACMS.

Після цього стало відомо, що уряд Німеччини теж дозволив Україні бити по військових цілях у РФ німецькою зброєю, але дискусії щодо надання далекобійних ракет Taurus Збройним силам України (ЗСУ) поновлювати не буде.

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