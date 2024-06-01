Дозвіл бити зброєю Заходу по РФ: стримане схвалення з Києва

В Україні стримано сприйняли дозвіл США та Німеччини бити наданою зброєю по території РФ. Попри обмеження у цьому, це рішення - краще, аніж нічого, кажуть опитані DW експерти.

В уряді Німеччини 31 травня повідомили про дозвіл Україні використовувати надане озброєння для ударів по військових об'єктах на території Росії поблизу Харківщини. Перед цим аналогічне рішення - з дозволом бити по цілях у Росії на північ від України - ухвалили Сполучені Штати Америки.

Черговий перетин партнерами "червоних ліній" РФ

Попри такі суттєві територіальні обмеження, ці рішення - краще, аніж нічого, вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" з питань США та Великобританії Олександр Краєв. На його думку, з військової точки зору це допоможе Україні нівелювати загрозу російського наступу з боку Сумської області, на кордоні з якою Росія сконцентрувала велике угрупування військ.

"У нас буде можливість попередити потенційний наступ на Сумщину, знищити їхнє угрупування військ та інфраструктуру, підірвати їхню мобільність і, по суті, захистити ще один регіон України від потенційного повторення російського вторгнення", - сказав Краєв в коментарі DW.

Натомість, за його словами, це рішення має і політичний вимір. Адже коли міжнародні партнери не зважають на російські погрози та перетинають уявні "червоні лінії", які малює Росія, то це є позитивним сигналом. "Як показує досвід, російські "червоні лінії" - це політичний симулякр, неіснуючі фантоми, які створюються російською пропагандою для того, що насаджати Заходу думку, що провокувати Росію і давати більше підтримки для України - це небезпечно, бо потім буде ядерна зброя, війна, апокаліпсис і так далі. І щоразу, коли наші партнери йдуть на подібне загострення, це позитивний сигнал, адже міф російської пропаганди потроху починає розвалюватись", - переконаний експерт.

Потрібні зміни до договорів про передачу зброї

Тим часом директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський вказує на відсутність розуміння можливостей Києва у використанні західної зброї для ударів по території РФ. Як пояснив він, для того, аби ця зброя могла використовуватися для ударів по території Росії, одних політичних заяв країн, які її передали, замало.

За словами експерта, відповідний пункт має з'явитися з двосторонніх договорах про передачу зброї. Лише після цього Збройні сили України зможуть завдавати ударів по російській території. Окрім того, як вказує Сунгуровський, поки не зрозуміло, чи цей дозвіл стосуватиметься вже наданої зброї, чи лише нових поставок.

Поки ж немає чіткої інформації, які саме країни та за яких умов дозволили Україні застосовувати передану ними зброю для ударів по російській території. Хоча, наприклад, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час свого візиту до Києва заявив, що його країна дала дозвіл Україні бити по цілях на території Росії, стовідсоткового дозволу на такі удари не було, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian. Знімати обмеження на використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ не хочуть в уряді Італії. Зеленський заявив, що наразі невідомо, чи дозволять Україні бити з винищувачів F-16 по об'єктам на території Росії. У Бельгії, зокрема, заявили, що ці літаки після їх передачі Україна матиме право використовувати винятково на своїй території. Натомість Данія заявила цілком протилежне - про те, що Україна матиме право використовувати F-16 для ударів по РФ.

Повне зняття заборон на удари по Росії буде ближче до виборів у США?

Микола Сунгуровський переконаний, що рішення США та Німеччини може підштовхнути інші країни до більш рішучих дій та визначеності в цьому питанні. "Крапельний режим постачання зброї та зняття обмежень на її застосування по території Росії показує свою неефективність. Тож рішення США може підштовхнути європейських партнерів, які вагаються, наслідувати США. А для нас важливо, аби обмеження були зняті не тільки для зони поблизу Харківської області, а й на інших напрямках", - каже Сунгуровський.

Втім, експерти сходяться на тому, що цього Україні можна домогтися лише ближче до президентських виборів у США, коли політичні опоненти змушуватимуть нині діючого президента Джо Байдена діяти рішучіше щодо України. "Трампісти вже почали тиснути на адміністрацію Байдена і використовувати риторику, що мовляв, дивіться, Байден слабкий, він не може врятувати Україну, він заледве дав їм зброю, а тепер забороняє нею користуватися, він підставляє Америку та робить її слабкою. Якщо дозволу на використання зброї по всій території Росії не буде, вони з'їдять його рейтинг", - вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Краєв. Тож, на його думку, США доведеться погодитися на використання своєї зброї Україною для ударів по Росії без будь яких обмежень.

Про те, що вони не проти використання наданої Києву зброї для атак по території країни-агресорки, вже заявили Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Великобританія та Нідерланди.

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