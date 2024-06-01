Білий дім: Київ не може бити ракетами ATACMS по РФ

Україна зможе використовувати американську зброю для ударів по російській території біля північного кордону країни. Дозвіл не поширюється на ракети ATACMS, кажуть у Білому домі.

Рішення США дозволити Києву удари американською зброєю по території РФ стосується всього регіону на півночі України. Про це в інтерв'ю ТСН у п'ятницю, 31 травня, заявив директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер.

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За словами Карпентера, йдеться про територію не тільки біля Харківської області, а й Сумщини. "Це стосується всього регіону на півночі, де російські сили обстрілюють Україну. Раніше вони могли відносно безпечно звідти обстрілювати, але тепер українські сили можуть використовувати наші боєприпаси та зброю, щоб мати можливість вести вогонь у відповідь", - зазначив представник Ради нацбезпеки США.

Водночас він підкреслив, що дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS. "Це не стосується ATACMS, призначених для ударів великої дальності, тому що це зроблено для того, щоб дати Україні можливість захистити себе", - заявив Майкл Карпентер.

США дозволили Києву проявляти "гнучкість" для відбиття атак РФ

Напередодні стало відомо, що Вашингтон негласно дозволив Києву завдавати ударів по цілях у Росії. Однак, як зазначалося в публікаціях видання Politico і телеканалу CNN, дозвіл стосувався територій "винятково на кордоні з Харківською областю" з метою захистити Харків, який зазнає атак РФ.

Україна тепер може використовувати надану США зброю, щоб збивати ракети, випущені з Росії в бік Харкова, знищувати російські літаки, які скидають бомби на територію України, а також завдавати ударів по військах РФ, що скупчилися на північно-східному кордоні, йдеться в публікації Politico.