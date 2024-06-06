Удари по РФ: спікер республіканців за зняття з ЗСУ обмежень

Спікер Палати представників, у якій республіканська більшість місяцями блокувала військову допомогу Україні, тепер каже, що говоритиме з Білим домом про зняття з ЗСУ всіх обмежень в застосуванні американської зброї.

Спікер Палати представників, в якій республіканська більшість місяцями блокувала військову допомогу Україні, заявив 5 червня, що нинішніх часткових дозволів від адміністрації президента Джо Байдена для Збройних сил України (ЗСУ) на використання американської зброї - недостатньо.

Як повідомляє "Голос Америки ", Майк Джонсон оголосив, що планує обговорити з Білим домом це питання, адже, на його думку, Вашингтон повинен перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні".

"Я вважаю, що нам потрібно дати їм зброю, необхідну для захисту, і для того, аби дати відсіч росіянам. Я не погоджуюсь з президентом у цьому. Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це", - сказав спікер нижньої палати Конгресу США в коментарі виданню.

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АР: Україна вже застосувала зброю США в Росії

На початку червня стало відомо, що Байден дозволив ЗСУ бити по РФ американською зброєю, але винятково в прикордонні і не далекобійними ракетами ATACMS.

За даними американської новинної агенції Associated Press (АР), Україна вже скористалася такою можливістю. Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) писав, що ЗСУ уразили батарею С-300/400 в Бєлгородській області РФ, імовірно з системи HIMARS.

Після США публічний дозвіл на використання німецької зброї для ураження цілей в РФ дав уряд ФРН. Утім поновлювати дискусії про надання ЗСУ далекобійних ракет Taurus він не збирається.

Тим часом Данія та Нідерланди пообіцяли, що ЗСУ зможуть бити по цілях у Росії з винищувачів F-16, які вони невдовзі передадуть Україні.

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Politico: Україна розчарована США через навчання на F-16

Водночас, за даними Politico , у Києві нарікають на недостатньому рівні підготовки пілотів до експлуатації винищувачів. За словами українських посадовців, нинішня програма не випускає достатньої кількості льотчиків. Наприклад, американська програма в Арізоні передбачає паралельне навчання лише 12 пілотів.

За інформацією видання, Україна вимагає від США та інших держав, які готують льотчиків, наростити спроможності, але ті не можуть реалізувати це прохання. Зокрема, тому що в черзі на навчання на F-16 у США перебувають інші країни, і "вони не можуть порушити свої зобов'язання перед цими країнами".

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