  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиСполучені Штати Америки

Байден: ЗСУ не можуть атакувати Москву зброєю зі США

Ольга Лебедєва
6 червня 2024 р.

США не дозволили використовувати передану Україні зброю для ударів по російській території, віддаленій від кордону, заявив президент Байден.

https://p.dw.com/p/4gkmo
Президент США Джо Байден каже, що Україна не має бити по Москві зброєю США
Президент США Джо Байден каже, що Україна не має бити по Москві зброєю СШАФото: Michael Reynolds/EPA

Передана Києву американська зброя не повинна використовуватися для ударів по Москві або інших територіях, розташованих на значній відстані від кордону, заявив президент США Джо Байден. Вашингтон дав дозвіл застосовувати цю зброю на російській території поблизу кордону з Україною, вказав він в інтерв'ю ABC News у четвер, 6 червня.

"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії і не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - додав Байден, який приїхав до Франції на пам'ятні заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. При цьому він не відповів прямо на запитання про те, чи застосовувалася вже американська зброя для ударів по військових об'єктах на території РФ.

Крім того, Байден назвав президента РФ Володимира Путіна "непорядною людиною". "Він диктатор і щосили намагається утримати свою країну, продовжуючи при цьому наступ (в Україні - Ред.)", - заявив президент США.

США дозволили Україні бити зброєю біля Харківської області

Раніше стало відомо, що Вашингтон негласно дозволив Києву завдавати ударів по цілях у Росії на тлі посилення російських ударів по Харківській області. Однак, як зазначалося в публікаціях видання Politico і телеканалу CNN, дозвіл стосувався територій на кордоні з Харківською областю з метою захистити Харків, який зазнає атак РФ.

З аналогічними заявами виступили Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Німеччина, Фінляндія, Чехія, Великобританія і Нідерланди. У травні із закликом зняти обмеження щодо використання ЗСУ західної зброї виступили НАТО і ЄС.

У відповідь РФ пригрозила Вашингтону "фатальними наслідками" українських ракетних ударів по російській території. Зі свого боку президент США Байден вказав, що ризики війни Заходу і Росії зростуть, якщо західні країни перестануть допомагати Україні.

Що німці кажуть про удари німецькою зброєю по території РФ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ракети ATACMS

Спікер республіканців за зняття Байденом усіх обмежень з ЗСУ на удари по РФ

Спікер республіканців за зняття Байденом усіх обмежень з ЗСУ на удари по РФ

Спікер Палати представників, у якій республіканська більшість місяцями блокувала військову допомогу Україні, тепер каже, що говоритиме з Білим домом про зняття з ЗСУ всіх обмежень в застосуванні американської зброї.
Конфлікти6 червня 2024 р.
Частина однієї з наданих Німеччиною Україні батарей Patriot

Якою західною зброєю Україна битиме по Росії

Якою західною зброєю Україна битиме по Росії

Німеччина, США і низка інших західних партнерів погодили використання наданої Україні зброї по цілях у Росії. Що це дасть на практиці і яка зброя має ключове значення?
Політика5 червня 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц: Застосування зброї ФРН проти РФ не загрожує ескалацією

Шольц: Застосування зброї ФРН проти РФ не загрожує ескалацією

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, право України бити західною зброєю по цілях у Росії лише дасть змогу Києву захистити свої великі міста.
Конфлікти4 червня 2024 р.