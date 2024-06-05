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Путін: Поставки західної зброї Україні є участю у конфлікті

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Володимир Путін заявив, що поставки західної зброї в Україну - є прямою участю у конфлікті.

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Президент РФ Володимир Путін
Путін назвав поставки західної зброї в Україну прямою участю у конфліктіФото: Kremlin.ru/REUTERS

Поставка західної зброї в Україну є прямою участю у конфлікті, заявив у середу, 5 червня, президент Росії Володимир Путін під час щорічної зустрічі із керівниками російських та міжнародних інформаційних агенцій.

"Поставка західної зброї в Україну - це пряма участь у конфлікті (...) Ми залишаємо за собою право відповідати таким чином, ніби ці країни долучилися до війни проти Росії", - зазначив він, цитує Reuters. 

Як передає агенція AFP, Путін попередив, що поставки західної зброї в Україну є "дуже небезпечним кроком", особливо якщо донори "контролюють" використання зброї. "Доставляти зброю в зону бойових дій - це завжди погано. Тим більше, якщо ті, хто доставляє, не просто доставляють зброю, а й контролюють її. Це дуже серйозний і дуже небезпечний крок", - сказав Путін журналістам.

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За його словами, якщо Захід "постачає зброю в зону бойових дій для завдання ударів по нашій території, то чому у нас немає права постачати нашу зброю такого ж класу в ті регіони світу, де завдаватимуиться удари  по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії". 

Також Путін, відповідаючи на запитання журналіста AP, зазначив, що війна може закінчитися за "два, максимум три місяці", якщо припиняться поставки зброї зі США Україні, а також ніхто не заважатиме мирному процесу.

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