Байден у Нормандії: Союзники не покинуть Україну

США разом із союзниками продовжать надавати допомогу Україні, запевнив американський президент Джо Байден у Франції під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що союзники не відступлять від захисту України і не дозволять Росії загрожувати більшій частині Європи. Відповідну заяву він зробив у четвер, 6 червня, у Франції під час промови з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

"Ми не відійдемо убік, тому що якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена. Але цим все не закінчиться, - цитує Байдена агенція AFP. - Сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою".

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Байден про Путіна: "Тиран, який прагне домінування"

Американський лідер зауважив, що демократія нині перебуває під найбільшою загрозою з часів Другої світової війни. Президент РФ Володимир Путін, наголосив Байден, є "тираном, який прагне домінування". "Здатися хуліганам, вклонитися диктаторам - це просто немислимо", - цитує Байдена агенція AP.

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Він назвав висадку союзників у Нормандії "потужною ілюстрацією того, як справжні альянси роблять нас сильнішими". "Є речі, за які варто боротися і вмирати. Свобода того варта. Демократія того варта", - сказав він. Також Байден похвалив НАТО як "найбільший військовий Альянс в історії світу". "НАТО є більш згуртованим, ніж будь-коли, і ще більш готовим до збереження миру", - сказав він.

Висадка військ західних союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, або "День Д" - одна з найбільших воєнних операцій проти гітлерівської армії під час Другої світової війни, в якій брали участь 156 тисяч військовослужбовців Великобританії, США та Канади.