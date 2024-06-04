У Бундестазі привітали дозвіл бити по РФ німецькою зброєю

Голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) привітала зміну курсу уряду ФРН щодо застосування Україною німецької зброї проти військових об'єктів на території Росії.

"Міжнародне право прямо передбачає цілеспрямовані атаки як захист. Це означає, що відповідно до міжнародного права українці мають право оборонятися, що ми допомагаємо зброєю і матеріалами, і що агресор знищується заздалегідь. Це стосується винятково військових цілей", - заявила вона в інтерв'ю агенції dpa у вівторок, 4 червня. "Це мало статися набагато раніше", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

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Дві можливості для захисту

За словами Штрак-Ціммерманн, якщо українці "хочуть захищати і боронити власну країну, у них є дві можливості". "По-перше, це протиповітряна оборона: знищувати літаки, що наближаються, безпілотники і ракети системами ППО", - пояснила вона. До цих засобів належать системи, надані Німеччиною, як-от IRIS-T та Patriot. Інші європейські держави, додала вона, могли б долучитися до цього більш активно.

Другий спосіб - знищити військові позиції, з яких здійснюються ці атаки, і таким чином запобігати нападам, заявила вона. "Той факт, що канцлер - чи радше його радники - завжди це виключали, означає, що Володимир Путін виходив з того, що масовані атаки Росії на Україну можуть відбуватися без відповідної реакції і без того, що ця війна дійде до російської території", - сказала Штрак-Ціммерманн.

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Також вона підтвердила своє переконання про необхідність постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну і наголосила, що уся дискусія про Taurus ґрунтується на знищенні російських маршрутів поставок. Саме зараз мета полягає в тому, щоб запобігти російському прориву в районі Харкова, пояснила Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, 31 травня уряд ФРН заявив, що дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території Росії. Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у своїй заяві пояснив зміну позиції Берліна в цьому питанні почастішанням атак армії РФ у Харківській області, які "готували, координували та здійснювали" з позицій, безпосередньо прилеглих до російського кордону.

Водночас, як було наголошено, уряд Німеччини не поновлюватиме дебати про надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

