Німеччина надає ЗСУ нову партію зброї на пів мільярда євро

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус прибув з візитом в Одесу, де анонсував нову партію військової допомоги Україні на 500 млн євро та неоднозначно висловився, чи можуть ЗСУ бити наданою зброю по території Росії.

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час візиту до Одеси в четвер, 30 травня.

На зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим він анонсував, що до нової партії допомоги Збройним силам України (ЗСУ) увійде "велика кількість ракет" до німецьких систем протиповітряної оборони (ППО) Iris-T.

Також вона включатиме безпілотники для розвідки і ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни до німецьких танків Leopard і мільйон патронів для стрілецької зброї.

За словами Пісторіуса, низка озброєнь вже готові до відправлення.

Крім того, пакет допомоги передбачає фінансування Німеччиною захищеного супутникового зв'язку та курсів підвищення кваліфікації для українських техніків.

Це вже третій візит Пісторіуса в Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії, нагадує німецьке інформаційне агентство dpa.

Пісторіус про удари України по РФ західною зброєю

В інтерв'ю Tagesschau під час візиту в Одесу Пісторіус ухильно висловився щодо того, чи може Україна використовувати західну зброю для ударів по території Росії. За його словами, міжнародне право дозволяє це, але не все варто обговорювати публічно, бо двосторонні угоди не призначені для громадськості.

Дискусії довкола обмежень на удари по РФ активізувались останнім часом. Переглянути їх закликав союзників зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Великобританія та Франція, які передали ЗСУ свої далекобійні ракети, публічно заявили, що не проти ударів по російській території ними. Дозволить це і Данія, яка невдовзі передасть ЗСУ винищувачі F-16. Їх також уже підтримали Канада, Швеція, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Польща та країни Балтії.

У США точаться дискусії щодо перегляду обмежень для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю. За даними низки ЗМІ, їх зокрема лобіює державний секретар Ентоні Блінкен, а президент Джо Байден "наближається" до ухвалення рішення.

Саме побоювання ударів по території РФ стало причиною відмови німецького уряду в наданні ЗСУ далекобійних ракет Taurus. Але днями канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказав, що використання Україною західної зброї має відбуватися з дотриманням міжнародного права. "Ми повинні це чітко сказати: Україна зазнала нападу і може захищатися", - зазначив він.

Після цього офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) підтвердив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але можуть бути розширені й на територію агресора", а попередні заяви Шольца про заборону використання німецької зброї на території Росії назвав констатацією факту, яка на той момент була правдою, але не обов'язково відноситься до майбутнього.

Однак Гебештрайт не став розкривати точних домовленостей з Україною щодо використання німецької зброї, посилаючись на "конфіденційність".