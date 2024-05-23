США можуть пом'якшити обмеження на атаки ЗСУ по РФ - NYT

Держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту в Україну лобіює перегляд обмежень на удари ЗСУ американською зброєю по Росії. У Білому домі точаться бурхливі дискусії, пише NYT.

У Білому домі точаться бурхливі дебати щодо дозволу Україні наносити удари по території Росії наданими США озброєннями, повідомило в ніч на четвер, 23 травня, американське видання The New York Times (NYT).

За його даними, на наданні такого дозволу наполягає зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен, чия позиція щодо ударів України по РФ змінилася після нещодавнього візиту до Києва.

Наразі йдеться про ймовірний дозвіл вражати із американських озброєнь ракетні пускові установки та артилерію, що знаходяться безпосередньо біля кордону з Україною, пише NYT. Саме про необхідність ударів по прикордонню говорив і президент Володимир Зеленський в контексті наступу військ РФ на Харківщині.

З останнім розвитком подій у війні пов'язують і зміну позиції Блінкена. Втім, наразі неясно, скільки людей з оточення президента США Джо Байдена готові підтримати його новий підхід. Формально Байдену, який відомий більш обережними поглядами, цю пропозицію поки не представили.

Посилює тиск на Вашингтон і зняття Лондоном обмежень для України на удари по РФ британською зброєю. Хоча зазвичай Великобританія координує свою стратегію військових дій зі США, цього разу вона самостійно ухвалила відповідне рішення.

США необхідно буде дбати про своїх інструкторів в Україні

Також на дозвіл щодо атак по РФ можуть вплинути плани союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) направити в Україну своїх інструкторів для навчання українських військових.

"Це вимагатиме розміщення американського військового персоналу в Україні, що пан Байден досі забороняв. Виникає питання про те, як США відреагують, якщо інструктори, які, ймовірно, будуть базуватися поблизу Львова на заході країни, зазнають нападу", - зауважує NYT.

Видання також звертає увагу на обережний натяк з боку міністра оборони США Ллойда Остіна. Днями, повторюючи звичну позицію адміністрації щодо використання американської зброї всередині України, він зауважив, що "повітряна динаміка дещо інша". Міністр не пояснив свої слова, втім NYT припускає, що може йтися про винятки стосовно російської авіації у прикордонні, що скидає керовані авіабомби на українські населені пункти.