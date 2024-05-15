Блінкен: Україна сама вирішує, чи бити по РФ зброєю США

Україна сама ухвалює рішення, як вести війну, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Утім, він зауважив, що Вашингтон "не заохочує" Київ до ударів по території Росії за допомогою американської зброї.

Хоча Вашингтон "не заохочує" нанесення ударів по об'єктах на території Росії, Україна сама ухвалює рішення, "як вона збирається вести цю війну", заявив у середу, 15 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві.

Так він відповів на запитання, чи має на сьогодні сенс заборона адміністрації президента США Джо Байдена на використання Україною американських озброєнь для ударів по території РФ, особливо зважаючи на активізацію наступу російської армії у прикордонні Харківщини.

"Ми не заохочуємо і не сприяємо завданню ударів за межами України, але врешті Україна повинна сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну, тому що це оборонна війна", - зазначив Блінкен.

Держсекретар ухилився від прямої відповіді на уточнююче запитання щодо дозволу на атаки по території Росії, зауваживши, що "це рішення, яке має зробити Україна". "А ми забезпечимо, щоб Україна мала те озброєння, якого вона потребує для успіху на полі бою", - наголосив він.

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США прискорюють військову допомогу та виділяють нову

Блінкен також повідомив, що крім вже анонсованої військової допомоги, США виділять ще два мільярди доларів у формі "закордонного військового фінансування" для України. Ці кошти розподілять за допомогою нового інструменту Defense Enterprise Fund.

Він буде зосереджений на трьох основних напрямах: допомога з отриманням необхідного військового обладнання; інвестиції у розвиток військово-промислового комплексу України, фінансування закупівлі зброї не лише у США, а й у інших партнерів.

Держсекретар додав, що частина тієї військової допомоги, надання якої раніше анонсував Білий дім, вже доставлена в Україну, передача інших озброєнь триває.

"Ми прискорюємо передачу боєприпасів, бронетехніки, ракет і засобів протиповітряної оборони, пришвидшуємо їхню доставку на лінію фронту", - наголосив він, коментуючи загострення ситуації у війні.

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США та Україна готуються до підписання безпекової угоди

Блінкен зауважив, що США хочуть забезпечити Україні як необхідні наразі озброєння, так і довгострокову стратегічну підтримку, аби вона перемогла у війні.

У цьому контексті він звернув увагу на плідні перемовини щодо підготовки безпекової угоди між США та Україною. За його словами, "важка робота" в цьому напрямку вже завершена. "Я сподіваюся, ми зможемо підписати цю угоду за декілька тижнів", - зазначив держсекретар.

Готується зустріч Байдена і Зеленського

Блінкен також не виключив, що найближчими тижнями може відбутися зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського.

Кулеба своєю чергою підтвердив, що безпекову угоду підписуватимуть саме лідери країн.

Втім, строки і місце цього підписання ані американський, ані український посадовець не озвучили, посилаючись на безпекові питання.

Водночас Блінкен зауважив, що США будуть "потужно представлені" на мирній конференції з питань України, яка пройде у Швейцарії в червні.

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Блінкен: Переговори з РФ - виключне рішення України

Щодо мирних переговорів з Росією Блінкен зауважив, що це рішення - виключно за Україною.

"Я так можу собі уявити, що якщо Путін виявить серйозний інтерес, серйозну налаштованість займатися переговорами, то Україна відповість належно. Але Путін щодня демонструє абсолютно інші наміри. Україна має вирішувати, а ми будемо підтримувати будь-яке рішення України. І нічого не має бути про Україну без України", - сказав держсекретар США.

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