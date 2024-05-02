Кулеба пояснив, коли можливі мирні переговори з Росією

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, РФ може бути учасником мирних перегорів лише тоді, коли зазнає поразки на полі бою, або після того, як учасники Глобального саміту миру напрацюють спільну концепцію.

Росія може бути учасницею мирних перегорів лише у випадку, якщо зазнає поразки на полі бою, або після того, як учасники Глобального саміту миру у Швейцарії об'єднаються та напрацюють спільну концепцію подальшого розвитку подій. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy, яке було опубліковано у середу, 1 травня.

Таким чином міністр відповів на питання щодо сенсу проведення саміту без участі РФ, яка розпочала війну.

За словами Кулеби, теза щодо необхідності участі РФ справедлива, якщо розглядати війну "за допомогою хрестоматійної дипломатії, тому що всі підручники, з яких ми вчилися, говорять нам, що для переговорів потрібні дві сторони". Втім, зазначив він, досвід України впродовж 2014-2022 років, коли було майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, показав, що це не працює.

"Тож ми знаємо, що немає сенсу мати Росію за столом переговорів, якщо ви не можете гарантувати, що вони діятимуть добросовісно. Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме добросовісно. Перший - це успіх на полі бою, а другий - наявність коаліції країн, які поділяють однакові принципи та однакові підходи", - зазначив він.

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Саме тому саміт у Швейцарії, за словами Кулеби, не передбачає участі Росії. "Тому що мета цього саміту - об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи, на яких будуватимуть подальші дії. Після цього може відбутися спілкування з Росією, і Росія може бути частиною переговорів. Тому що ви праві: зрештою, ви не можете покласти край війні без обох сторін", - зазначив він.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Перший "саміт миру" на рівні лідерів держав відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Захід відбудеться на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах за межами міста Люцерн. Метою саміту проголошено створення умов, сприятливих для всеосяжного і тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світовим лідерам розпочнуть надсилати запрошення на саміт після узгодження зі швейцарською стороною дати його проведення. Він розраховує на участь 80-100 країн у заході. Передбачається також участь президента США Джо Байдена.

Інавгураційному саміту передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи РФ також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.