Сі Цзіньпін хоче Росію на мирному саміті. Зеленський проти

Лідер Китаю на переговорах з канцлером Німеччини закликав до проведення мирної конференції щодо України "за участі всіх сторін". Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS відкинув таку ідею.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує всі зусилля, спрямовані на "мирне врегулювання кризи" (війни Росії проти України. - Ред.), зокрема проведення "міжнародної мирної конференції, визнаної як Україною, так і Росією, за рівної участі всіх сторін".

Як повідомляє китайський державний телеканал CCTV, про це він сказав у вівторок, 16 квітня, на переговорах у Пекіні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), який попросив Сі сприяти досягненню "справедливого миру в Україні".

Зеленський проти переговорів з Путіним

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу PBS у вівторок вкотре відкинув участь Росії в "саміту миру".

"У середині червня буде "саміт миру" в Швейцарії. Там буде підготовлений і напрацьований план щодо закінчення війни. І цей саміт буде без Росії, щоб вона не блокувала цей план. На сьогодні вона хоче нас всіх знищити. На сьогодні ніяких перемовин Росія не хоче. Тому ініціатива має йти збоку України, яка хоче закінчення війни - справедливим миром", - сказав президент.

Зеленський додав, що і риторика російської влади, і дані української та американської розвідок підтверджують: президент РФ Володимир Путін не готовий до жодних переговорів. "Він не хоче. Йому це не цікаво. Це не перемога для нього. Йому потрібна перемога. А перемога для нього - це знищити Україну", - сказав президент.

"Саміт миру" в Швейцарії

Перший "саміт миру" на рівні лідерів держав пройде у Швейцарії 15-16 червня. Зеленський розраховує на участь 80-100 країн у заході.

Офіційно запрошення лідерам ще не надсилали, але Україна неодноразово публічно висловлювалась за участь Сі Цзіньпіна в зустрічі.