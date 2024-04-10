Саміт миру пройде в Швейцарії 15-16 червня. Очікують Байдена

Саміт миру пройде в Швейцарії 15-16 червня. Очікують Байдена10 квітня 2024 р.
Перший "саміт миру" на рівні лідерів держав пройде у Швейцарії 15-16 червня. Про це у середу, 10 квітня, офіційно повідомив швейцарський уряд.
Захід відбудеться на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах за межами міста Люцерн. Метою саміту проголошено створення умов, сприятливих для всеосяжного і тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".
Днями президент України Володимир Зеленський казав, що світовим лідерам розпочнуть надсилати запрошення на саміт після узгодження зі швейцарською стороною дати його проведення. Він розраховує на участь 80-100 країн у заході.
На "саміті миру" очікується участь Байдена - ЗМІ
За даними швейцарських ЗМІ, на зустрічі очікується, зокрема, участь президента США Джо Байдена. Так, видання Neue Zürcher Zeitung повідомило в середу, що Байден, який має відвідати саміт Великої сімки (G7) у сусідній Італії 13-15 червня, може бути присутнім на "мирному саміті" в Швейцарії.
Інавгураційному саміту передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників РФ не запрошували на жодну з них. Російські офіційні особи також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету, пише Reuters.
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