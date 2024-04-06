Зеленський про участь Китаю в "саміті миру": Списку ще немає

Україна "найближчими днями" узгодить дату проведення першого "саміту миру" на рівні лідерів держав зі Швейцарією, яка прийматиме його. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю національному телемарафону "Єдині новини" в суботу, 6 квітня.

На запитання, що відомо про участь Китаю в саміті, Зеленський відповів, що "поки що конкретного списку країн-учасниць немає". За його словами, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення після узгодження дати саміту.

Президент зазначив, що "лише спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії", тож на саміті чекають лідерів держав з усіх континентів. "Ми розраховуємо мати 80-100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", - сказав він.

Китай і "формула миру"

Представники Китаю взяли участь лише в одній з чотирьох зустрічей щодо української "формули миру", які досі проходили на рівні радників лідерів - у другій. В Офісі президента України ще в січні заявили, що на інавгураційний саміт на рівні лідерів запросять лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

У березні посол КНР у Швейцарії заявив, що Сі "розглядає можливість взяти участь" в саміті. Водночас, за даними Politico, умовою своєї участі Китай висуває запрошення Росії на саміт. Україна неодноразово виключала таку можливість.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай утримується від прямої критики РФ. Він, хоч і вказує на "необхідність поваги до суверенітету всіх країн", але не закликає росіян вивести їхні війська з України.