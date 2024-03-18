Китай вивчає можливість участі Сі Цзіньпіна в "саміті миру"

У глобальному "саміті миру", який на рівні лідерів у найближчі місяці планує провести Швейцарія, може взяти участь і КНР, припустив китайський посол.

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шихтін припустив участь китайської делегації в міжнародному "саміті миру" задля мирного врегулювання у війні Росії проти України.

"Необхідно не допустити поглиблення кризи або виходу її з-під контролю. Ми уважно стежимо за самітом щодо України, який відбудеться у Швейцарії, і розглядаємо можливість взяти в ньому участь", - сказав він в інтерв'ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung (NZZ), опублікованому в понеділок, 18 березня.

Дипломат нагадав, що Китай висунув стратегію політичного завершення "конфлікту". "Необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися Статуту ООН", - сказав він. Також посол додав, що "потрібно підтримати Росію й Україну в якнайшвидшому поновленні прямого діалогу, щоб ситуація поступово деескалувалася".

На "саміт миру" запросили Сі Цзіньпіна, Росію - ні

Китай регулярно вказує на необхідність поваги до суверенітету всіх країн, але утримується від прямої критики РФ. Торік офіційний Пекін запропонував власний план з 12 пунктів для досягнення миру в Україні, який передбачає припинення вогню, але не передбачає виведення російських військ з української території.

Досі представники Китаю взяли участь лише в одній з чотирьох зустрічей щодо української "формули миру" на рівні радників лідерів - у другій. П'яту зустріч - уже на рівні самих лідерів - погодилась провести влітку Швейцарія. Україна запросила на неї лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Підготовка до глобального саміту вже стартувала, проте дата заходу та місце його проведення поки не узгоджені. Раніше президентка Швейцарії Віола Амхерд заявляла, що не очікує участі Росії в "саміті миру", але застерігала, що без РФ зустріч "навряд стане справжніми переговорами про мир".