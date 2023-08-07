FT: На мирному саміті в Джидді Китай був конструктивним

Китай налаштований позитивно на участь у подальших переговорах щодо пошуку шляхів припинення війни Росії проти України, пише Financial Times після зустрічі щодо "формули миру" в Саудівській Аравії.

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо припинення війни Росії проти України, пише ввечері неділі, 6 серпня, Financial Times (FT) із посиланням на європейських чиновників, які привітали "конструктивну" участь КНР у зустрічі щодо "формули миру" в Саудівській Аравії.

За словами одного зі співрозмовників видання, Китай "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що він не Росія". "Сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш і більш ізольованою", - сказав він. Інший європейський чиновник повідомив, що Китай "брав активну участь і позитивно ставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні". За даними FT , Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступному подібному саміті.

У перших переговорах щодо "формули миру" в Данії Китай відмовився брати участь. Тому його присутність в Саудівській Аравії була сприйнята як переворот і стала головною подією серед учасників заходу, зауважує FT.

Переговори без Росії

У переговорах в Джидді взяли участь понад 40 країн. Україна та її західні союзники розглядали зустріч як таку, що допоможе ізолювати Росію та заручитися підтримкою країн, що не заявили однозначно свою позицію щодо війни. Росію на переговори не запрошували.

Зустріч відбулася на рівні радників лідерів держав. Усі делегати підтримали, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання", а також домовилися створити робочі групи за окремими пунктами "формули миру".

Представлена Україною "формула миру" складається з 10 пунктів та передбачає, зокрема, повне виведення російських військ з України в кордонах 1991 року, звільнення всіх військовополонених і депортованих, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій.

У Джидді також обговорили проведення зустрічі на рівні глав держав, що беруть участь у перемовинах. За даними FT, такий саміт може відбутися до кінця року.

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