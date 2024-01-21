Президентка Швейцарії: Ми продовжуємо контактувати з Росією

Швейцарія продовжує тримати відкритими канали зв'язку з Москвою, хоча й не очікує її участі в мирному саміті щодо України.

Берн не перериває контактів із Москвою, і її участь необхідна в пошуку мирного розв'язання війни РФ проти України. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, обговорюючи в ефірі місцевого телебачення організацію глобального мирного саміту в північній країні. Уривки з бесіди з Амгерд наводить у суботу, 20 січня, швейцарське видання Blick.

"Швейцарія розмовляє з усіма. Останніми днями мені неодноразово говорили, як це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали зв'язку існують і відкриті", - сказала Амгерд, імовірно, маючи на увазі свої зустрічі в рамках Всесвітнього економічного форуму, який завершився 19 січня в Давосі.

Росії не буде на глобальному мирному саміті

Президентка при цьому зазначила, що не очікує участі Росії в мирному саміті щодо України, який організовує Швейцарія, - хоча без Москви зустріч представників держав "навряд чи стане справжніми переговорами про мир". За словами Амгерд, не варто очікувати, що відразу після саміту буде готовий мирний план, але "якщо ми зможемо ініціювати за допомогою цього мирний процес, ми вже багато чого досягли".

Про те, що Швейцарія організовує п'яту конференцію з мирного врегулювання війни в Україні, стало відомо за результатами зустрічі Амгерд і президента України Володимира Зеленського в Берні. Український лідер відразу дав зрозуміти, що до участі в зустрічі будуть запрошені "всі держави, які підтримують територіальну цілісність України", що не передбачає запрошення Москви.

При цьому Швейцарія має намір запросити на саміт "широке коло країн" - серед них Амгерд згадала ПАР, Індію, Бразилію, Саудівську Аравію, а також Китай. З представниками останнього, за даними ЗМІ, Зеленський мав намір зустрітися в Давосі, але йому нібито відмовили.

Президент України в грудні 2023 року заявляв, що Росію можна буде долучити до переговорного процесу вже тоді, коли підсумковий документ буде складено і підтримано іншими країнами. Він також вказав, що не бачить шансів на мир із Росією, поки нею править Путін.

Читайте також: Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?