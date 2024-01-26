Україна запросила Сі Цзіньпіна на "саміт миру"

Поки що представники Китаю взяли участь лише в одній з чотирьох зустрічей щодо української "формули миру", але Офіс президента України працює з партнерами над донесенням до Сі значимості майбутнього саміту лідерів.

Україна запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у глобальному "саміті миру", який планується провести на рівні лідерів країн у Швейцарії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters, витяги з якого опубліковані в п'ятницю, 26 січня.

"Ми однозначно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки (КНР)", - сказав Жовква.

Він зазначив, що участь Сі буде дуже важливою для України. За його словами, українські посадовці працюють з китайською стороною, а також залучають міжнародних партнерів, щоб донести до влади КНР, як важливо взяти участь в саміті.

Китай утримується від критики Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України. Він не закликає РФ вивести війська з України, але вказує на необхідність поваги до суверенітету всіх країн.

Досі представники Китаю взяли участь лише в одній з чотирьох зустрічей щодо української "формули миру" на рівні радників лідерів - у другій. Натомість минулого року офіційний Пекін запропонував власний план з 12 пунктів для досягнення миру в Україні, який передбачає припинення вогню, але не передбачає виведення російських військ з української території.

П'яту зустріч - уже на рівні самих лідерів - погодилась провести "нейтральна" Швейцарія. Підготовка до "саміту миру" вже стартувала, проте дата заходу та місце його проведення поки не узгоджені.

Президентка Швейцарії Віола Амхерд не очікує участі Росії в саміті, але вважає, що без представників тієї зустріч "навряд стане справжніми переговорами про мир".