На зустріч по "формулі миру" в Давосі зібралась 81 країна

На полях Всесвітнього економічного форуму в Швейцарії стартувала четверта зустріч щодо української "формули миру". Радники лідерів 81 держави опрацьовують останні 5 пунктів "формули".

Радники з національної безпеки та зовнішньої політики лідерів 81 держави зібралися в неділю, 14 січня, у швейцарському Давосі на четверту зустріч щодо української "формули миру".

"Серед учасників - 81 країна та міжнародна організація. Для порівняння, на попередній зустрічі, що відбувалась на Мальті, було 66. Зокрема своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 - Південної Америки, 3 - Північної Америки, 2 - Океанії", - повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він назвав "хорошим знаком" постійне збільшення кількості країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській "формулі миру". "Країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства. Сьогодні у Давосі ми говоримо про світовий порядок і справедливість", - написав Єрмак.

Останні п'ять пунктів "формули миру"

За його словами, нинішня зустріч радників є логічним продовженням попередньої, на якій розглянули перші п'ять пунктів "формули миру": ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У Давосі учасники опрацюють наступні п'ять пунктів: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічну безпека, підтвердження закінчення війни, недопущення ескалації та повторення війни. Кожен з цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків "формули миру".

Глобальний саміт миру

Крім цього, учасники зустрічі мають згодити формат проведення Глобального саміту миру.

"Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить приступити до розробки детальних дорожніх карт для кожного з пунктів формули", - зазначив Єрмак.

У грудні 2023 року, анонсуючи зустріч радників у Давосі, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що за нею слідуватиме обговорення на рівні лідерів держав.