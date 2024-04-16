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ПолітикаНімеччина

Шольц попросив Сі Цзіньпіна посприяти миру в Україні

Роман Губа
16 квітня 2024 р.

Німецький канцлер обговорює з лідером Китаю в Пекіні, "як зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та лідер Китаю Сі Цзіньпін
Олаф Шольц і Сі ЦзіньпінФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні у вівторок, 16 квітня, наголосив, що дії Росії "завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН - принцип непорушності національних кордонів".

"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні", - цитує Шольца німецька інформаційна агенція dpa.

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Сі натомість сказав, що Китай та Німеччина "повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи і працювати разом, щоб внести в світ більше стабільності й впевненості".

Він підкреслив важливість співпраці між великими державами перед обличчям "зростаючих ризиків і викликів", "нової ери турбулентності та потрясінь".

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