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Шольц має намір застерегти Китай від військової підтримки РФ

Дмитро Шварц
15 квітня 2024 р.

Канцлер ФРН Олаф Шольц змає намір закликати лідерів КНР не оминати санкції і не постачати РФ зброю і товари подвійного призначення. 16 квітня він має зустрітися з Сі Цзіньпіном.

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Олаф Шольц у Китаї, 15 квітня 2024 року
Олаф Шольц у Китаї, 15 квітня 2024 рокуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) у ході другого дня свого триденного візиту до Китаю у понеділок, 15 квітня, заявив, що має намір застерегти владу країни від будь-якої військової підтримки Росії, передає агенція dpa. Він має намір наголосити, що Росія веде загарбницьку війну проти України, "і наполягатиме на тому, що ніхто не повинен сприяти тому, щоб це вдалося".

"Саме тому ми також закликаємо всіх не обходити санкції (...) і тому ми також закликаємо не постачати зброю", - додав він, уточнивши, що це стосується і товарів, які можуть бути використані як у цивільних, так і військових цілях.

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Агресивна війна Росії - це не тільки європейська проблема, наголосив канцлер ФРН. "Якщо це створить прецедент, це загрозагроза миру та безпеці всюди на планеті", - сказав він.

16 квітня у Пекіні Олаф Шольц зустрінеться з очільником КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром країни Лі Цянем.

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