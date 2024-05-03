ОП: Переговорну позицію визначатимуть в червні, нададуть РФ

Після заяви Скібіцького, що Україна не переможе Росію силою, тому війна може закінчитись лише договором, у Зеленського пояснили, що переговорну позицію визначить "саміт миру", який передасть її РФ.

"Саміт миру", який пройде в червні у Швейцарії, виробить спільну переговорну позицію, яку передасть Росії, відповів речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров на прохання DW прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Вадима Скібіцького.

Скібіцький: Війна може закінчитись лише договором, переговори можливі в 2025

Скібіцький в інтерв'ю The Economist 2 травня заявив, що Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою. За його словами, навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять російські окупаційні війська до кордонів, це не закінчить війну. Заступник Кирила Буданова додав, що такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Читайте також: Зеленський про статтю Залужного: Ситуація на фронті - не патова

Він зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Ще в жовтні минулого року, у відповідь на спробу Росії "приєднати" окуповані території, Зеленський підписав указ, яким констатував неможливість проведення переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Офіс президента України: Переговорну позицію визначить саміт миру

У відповідь на запит DW до Офісу президента (ОП) в п'ятницю, 3 травня, речник Зеленського зазначив: "Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру".

"Саміт миру" відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на рівні лідерів держав світу. На нього запросили понад 160 делегацій з усіх континентів. Росію не запрошували. "Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово публічно заявляла, що вона не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Без Росії він є немислимий", - заявили в швейцарському міністерстві закордонних справ.

Читайте також: Сі Цзіньпін хоче бачити РФ на мирному саміті. Зеленський проти