ГУР: Україна не виграє силою, такі війни завершує дипломатія

Навіть якби ЗСУ відтіснили війська РФ до кордонів, це не закінчило б війну, переконаний Вадим Скібіцький. Розвідник вважає, що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше літа 2025 року.

Україна не зможе перемогти Росію лише на полі бою, заявив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist, яке видання переповідає 2 травня в притаманній західним ЗМІ манері - не дослівно.

За словами заступника Кирила Буданова, навіть якщо Збройні сили України (ЗСУ) відтіснять окупаційні війська РФ до кордонів, що є все малоймовірнішим, це не закінчить війну: такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Розвідник зазначив, що зараз Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, а змістовні перемовини можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року.

Скібіцький додав, що до того часу обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться - в України вона закінчиться першою.

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ГУР: Путін захопить балтійські країни за тиждень - до реакції НАТО

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - наголосив заступник начальника ГУР і назвав Європу найбільшим невизначеним фактором війни.

Він застеріг: якщо сусіди не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж зрештою опиняться під прицілом Росії.

На переконання Скібіцького, стаття 5 Договору НАТО щодо колективної оборони на практиці може виявитися малоефективною. "Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО - 10 днів", - сказав він.

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