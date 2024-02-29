Війська Заходу в Україні: країни Балтії - за ідею Макрона

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас підтримала висловлену президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відрядження військових західних країн до України.

На її думку, західні лідери не мають виключати такий варіант, а повинні обговорити за зачиненими дверима всі можливості, зокрема й те, що ще можна зробити в межах допомоги Україні.

"Гадаю, що це - теж сигнали, які ми надсилаємо Росії, що з нашого боку не виключені різні варіанти. Адже всі країни зрозуміли, що нам слід зробити все, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки в цій війні", - сказала Каллас у подкасті Power Play від Politico , оприлюдненому в четвер, 29 лютого.

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Литва: Для направлення військ в Україну не треба рішення НАТО

Своєю чергою міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повторив, що на нинішньому етапі війни Росії проти України потрібна мужність з боку західних партнерів.

Вінтерв'ю німецькому Deutschlandfunk , оприлюдненому в четвер, Ландсбергіс назвав нерозумним окреслювати червоні лінії, якщо є намір допомогти Україні перемогти у війні. На тлі цього міністр наголосив, що останнє слово в питанні можливого відправлення західних військових контингентів до України ще не сказано.

Він додав, що для реалізації такого кроку не потрібно рішення на рівні Європейського Союзу (ЄС) чи Північноатлантичного альянсу (НАТО), адже для цього досить і спільних дій кількох держав, що мають єдину позицію.

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У Латвії теж не проти розгляду ініціативи Макрона

Тим часом у міністерстві закордонних справ Латвії повідомили на запит інформаційної агенції dpa, що розглянуть свою участь у відрядженні військового контингенту в Україну в разі консенсусу серед союзників по НАТО.

Раніше низка країн-членів як ЄС, так і НАТО, зокрема, США, Великобританія, Німеччина та інші, категорично виключили можливість розгортання своїх військ в Україні, реагуючи на слова Макрона.

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