Війська НАТО в Україні: Ішинґер і Ландсбергіс похвалили ідею

Заява президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив відправлення сухопутних військ в Україну, є сміливою і заслуговує на увагу, вважають глава МЗС Литви та екскерівник Мюнхенської конференції з безпеки.

Колишній керівник Мюнхенської безпекової конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) похвалив президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив про можливе залучення західних військ в Україні в майбутньому.

"У ситуації такого конфлікту, в якій ми опинилися з Росією, є принципово правильним нічого не відкидати", - заявив німецький політик увечері 27 лютого в ефірі телеканалу Welt.

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Ішинґер: Заява Макрона "трохи смілива, але не неправильна"

На думку Ішинґера, заява Макрона - "трохи смілива, але не неправильна". Він пояснив, що виключення будь-яких кроків "полегшує противнику підготовку до того, що може статися".

Ішинґер Фото: Johannes Simon/Getty Images

Крім того, дипломат застеріг західні країни від "надмірного стримування" своїх дій через побоювання реакції Кремля, зокрема від відмови постачати ті чи інші озброєння Збройним силам України (ЗСУ), щоб "не провокувати" президента РФ Володимира Путіна. На його думку, передача Україні нових систем озброєння навпаки могла б стати сигналом для Росії.

Він також висловив "глибокий жаль" у зв'язку з різними позиціями Німеччини та Франції, що позначилися в питаннях вирішення "найсерйознішої стратегічної, військової та політичної кризи, в якій Європа перебуває вже багато років". На його переконання, суперечки та розбіжності двох країн можуть бути використані РФ у своїх інтересах. Ішинґер назвав "політичним боргом" західних країн зробити все можливе для досягнення "спільного підходу".

МЗС Литви: Ініціатива Макрона - варта уваги

На підтримку ідеї Макрона про розміщення союзниками військ в Україні висловився й міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. Такі часи потребують політичного лідерства, амбіції та мужності мислити нестандартно. Ініціатива зустрічі в Парижі - варта уваги", - написав він у соціальній мережі Х.