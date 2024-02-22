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ПолітикаНімеччина

Бундестаг знову відхилив проєкт опозиції про Taurus для ЗСУ

Дмитро Шварц
22 лютого 2024 р.

Парламент Німеччини відхилив пропозицію опозиції щодо надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. На черзі - голосування за коаліційний проєкт про надання ЗСУ далекобійних систем, у якому "Тауруси" не згадуються.

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Бундестаг
Бундестаг проголосував проти відправки ракет Taurus в УкраїнуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Німецький парламент (Бундестаг) відхилив у четвер, 22 лютого, пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо надання Збройним силам України (ЗСУ) далекобійних крилатих ракет Taurus. Як повідомляє агенція dpa, "за" неї проголосували 182 депутати, проти - 480.

У січні німецький парламент вже відхиляв пропозицію ХДС/ХСС просити уряд ФРН надати Україні Taurus.

Цього тижня партії Бундестагу, які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо надання ЗСУ "додаткових далекобійних систем і боєприпасів". Утім прямої згадки про Taurus у ньому немає, тож опозиція внесла свій проєкт, у якому прямо йдеться про ці ракети.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримав пропозицію коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкинув ідею про передачу Taurus. Голосування за коаліційний проєкт заплановане на четвер - після пропозиції ХДС/ХСС.

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