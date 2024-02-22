Бундестаг знову відхилив проєкт опозиції про Taurus для ЗСУ

Бундестаг знову відхилив проєкт опозиції про Taurus для ЗСУ22 лютого 2024 р.
Німецький парламент (Бундестаг) відхилив у четвер, 22 лютого, пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо надання Збройним силам України (ЗСУ) далекобійних крилатих ракет Taurus. Як повідомляє агенція dpa, "за" неї проголосували 182 депутати, проти - 480.
У січні німецький парламент вже відхиляв пропозицію ХДС/ХСС просити уряд ФРН надати Україні Taurus.
Цього тижня партії Бундестагу, які входять до урядової коаліції, підготували проєкт резолюції щодо надання ЗСУ "додаткових далекобійних систем і боєприпасів". Утім прямої згадки про Taurus у ньому немає, тож опозиція внесла свій проєкт, у якому прямо йдеться про ці ракети.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "цілком" підтримав пропозицію коаліції про постачання Україні систем озброєння більшої дальності, але, як і раніше, відкинув ідею про передачу Taurus. Голосування за коаліційний проєкт заплановане на четвер - після пропозиції ХДС/ХСС.