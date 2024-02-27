В МЗС Франції пояснили слова Макрона про відправку військ

У Парижі не виключають присутності на українській території французьких військових фахівців, але про безпосередню участь солдатів з Франції у бойових діях в Україні не йдеться, пояснив глава МЗС Франції Стефан Сежурне.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прокоментував слова президента країни Еммануеля Макрона про можливе відрядження до України західних військових. Виступаючи в вівторок, 27 лютого, перед членами парламенту країни, міністр сказав, що йдеться про можливість перебування в Україні французьких військових фахівців для конкретних потреб.

"Ми повинні розглянути нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території", - сказав Стефан Сежурне, цитує агенція Reuters. "Деякі з дій можуть вимагати присутності на українській території, не переступаючи порогу бойових дій. Нічого не можна виключати. Такою була і залишається сьогодні позиція президента республіки", - пояснив міністр.

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Напередодні Макрон не виключив, що європейські країни можуть відправити війська в Україну, але попередив, що на даному етапі щодо цього немає консенсусу, оскільки союзники погодилися докласти більше зусиль, щоб швидше поставити боєприпаси Києву. Натомість французькі дипломати заявили, що ідея Макрона полягала в тому, щоб стимулювати дебати щодо цього питання, але конкретних планів щодо цього не було.

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Водночас такі заяви французького лідера, які встигли привітати в Києві, спричинили низку відповідей і коментарів з боку союзників Франції по ЄС і НАТО, зокрема США, Німеччини, Великобританії й Італії та інших, які запевнили, що не мають наміру відправляти війська в Україну.