В МЗС Франції пояснили слова Макрона про відправку військ

В МЗС Франції пояснили слова Макрона про відправку військ27 лютого 2024 р.
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прокоментував слова президента країни Еммануеля Макрона про можливе відрядження до України західних військових. Виступаючи в вівторок, 27 лютого, перед членами парламенту країни, міністр сказав, що йдеться про можливість перебування в Україні французьких військових фахівців для конкретних потреб.
"Ми повинні розглянути нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території", - сказав Стефан Сежурне, цитує агенція Reuters. "Деякі з дій можуть вимагати присутності на українській території, не переступаючи порогу бойових дій. Нічого не можна виключати. Такою була і залишається сьогодні позиція президента республіки", - пояснив міністр.
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Напередодні Макрон не виключив, що європейські країни можуть відправити війська в Україну, але попередив, що на даному етапі щодо цього немає консенсусу, оскільки союзники погодилися докласти більше зусиль, щоб швидше поставити боєприпаси Києву. Натомість французькі дипломати заявили, що ідея Макрона полягала в тому, щоб стимулювати дебати щодо цього питання, але конкретних планів щодо цього не було.
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Водночас такі заяви французького лідера, які встигли привітати в Києві, спричинили низку відповідей і коментарів з боку союзників Франції по ЄС і НАТО, зокрема США, Німеччини, Великобританії й Італії та інших, які запевнили, що не мають наміру відправляти війська в Україну.