"Діє лицемірно": німецькі ЗМІ про заяву Макрона

Німецька преса активно коментує заяву президента Франції Еммануеля Макрона, зроблену 26 лютого після завершення конференції в Парижі з питань допомоги Києву, у якій він допустив розгортання західних сухопутних військ в Україні.

"Абсурдна заява"

Видання Rheinische Post, зокрема, нагадує, що Франція посідає лише 16-те місце за обсягами постачання військової допомоги Україні. "Провідною європейською країною в цьому відношенні є Німеччина. Та й винищувачів Mirage 2000, на які так сподівалася Україна, Макрон у понеділок не пообіцяв", - зауважує видання. "Що стосується можливого розгортання сухопутних військ в Україні, то в урядових колах більше говорять про інструкторів або війська спецпризначення. У будь-якому випадку, французька армія не в змозі захистити ділянку фронту довжиною в понад 80 кілометрів у високоінтенсивній війні. А оборонна промисловість поки що не дослухалася до заклику президента нарешті перейти на "економіку війни", - продовжує Rheinische Post.

Видання Handelsblatt проводить паралель між словами Макрона та заявою канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) того ж дня, у якій він обґрунтував відмову постачати Києву далекобійні ракети Tuarus тим, що таким чином він прагне уникнути прямого конфлікту між НАТО й Росією. "Не обов'язково вважати аргументацію канцлера зрозумілою, щоб вважати заяву Макрона абсурдною. Жодна з позицій не є переконливою, - пише Handelsblatt. - Тим більше, що позиція французького президента жодним чином не відповідає вкрай мізерним поставкам зброї з його країни (Україні. - Ред.)". Маючи на увазі Макрона, видання наголошує, що "той, хто говорить про сухопутні війська, але навіть не починає постачати достатню кількість зброї, не діє, як він стверджує, в інтересах України або Заходу - він діє лицемірно".

Натомість tageszeitung (taz) припускає, що заява Макрона може бути "визнанням того, що вони (західні сухопутні війська. - Ред.) вже перебувають на місці (в Україні. - Ред.)". "Але це все одно не пояснює, чому ця тема взагалі з'явилася на порядку денному паризької зустрічі, чому Макрон обрав таке грандіозне формулювання і чому одразу кілька країн більше не виключають (розгортання. - Ред.) сухопутних військ", - пише taz. Але, на думку автора статті, у разі такого розгортання військ війна РФ проти України "ймовірно, не закінчиться, а навпаки".

"Отрута для НАТО та ЄС"

Газета Frankfurter Rundschau теж не вважає, що останні заяви Макрона можуть якимось чином допомогти у війні. "Зрештою, ніхто не хоче розширювати війну проти російських сил вторгнення і тому справедливо прагне не допустити втручання НАТО. Більш корисною є оновлена чеська пропозиція про те, що союзники Києва повинні купувати боєприпаси за межами Європи через брак власних запасів, щоб нарешті надати українській армії те, що вони обіцяли певний час тому", - зазначає видання. Автор статті нагадує, що українській армії терміново потрібна зброя, "щоб запобігти подальшим поразкам, таким як в Авдіївці чи на інших ділянках фронту". "Тому непотрібний крок Макрона є ще одним свідченням того, що європейські союзники досі не усвідомили серйозності ситуації. Армія Володимира Путіна після численних невдач і поразок все частіше переходить у наступ у країні, на яку вона напала", - підсумовує Frankfurter Rundschau.

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Ще різкішу критику на адресу Макрона містить стаття газети Neue Osnabrücker Zeitung: "Одноосібні зусилля Макрона також є випадом проти його союзників. Це отрута для НАТО та ЄС і карикатура на недільні промови щодо спільної політики безпеки та оборони. Навіть якщо мотиви можуть звучати героїчно - мовляв, Захід повинен допомогти бойовими військами Україні, яка зазнала вторгнення - ініціатива Макрона рівносильна самогубству. Виглядає цілком гротескно, що ЄС не може навіть надати Києву обіцяні артилерійські боєприпаси, і водночас країна-член ЄС погрожує розгорнути свої власні бойові підрозділи".

А в автора Augsburger Allgemeine після заяви Макрона залишається враження, що "союзники України не мають чіткої позиції". "Те ж саме стосується й виснажливих дискусій про системи озброєнь для України. Візьмемо, наприклад, Taurus. Багатомісячні суперечки в Німеччині щодо постачання крилатих ракет є прикладом того, як не треба робити. Кремль міг би сидіти склавши руки і спостерігати, як це питання розколює і без того розколоту коаліцію", - констатує видання.

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