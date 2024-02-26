Шольц укотре відмовився постачати ракети Taurus Україні

Постачання ракет Taurus у Україну може призвести до втягнення ФРН у війну з РФ, застеріг канцлер Шольц. Тим часом у Бундестазі його позицію називають хибною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вчергове виключив можливість постачання крилатих ракет повітряного базування Taurus в Україну з огляду на ризик втягнення Німеччини у війну, розв'язану Росією. Відповідну заяву Шольц зробив у понеділок, 26 лютого, під час пресконференції у інформагенції dpa.

"Ми ніколи і ніде не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система", - сказав Шольц, якого цитує dpa. Ось чому це не стоїть на порядку денному як варіант подальших дій, додав він. "Це необхідно чітко розуміти. Мене дивує, що деяких це абсолютно не обходить, що вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, якимось чином призвести до участі (ФРН. - Ред.) у війні," - пояснив свою позицію федеральний канцлер.

Шольц каже, що для Taurus в Україні потрібні німецькі фахівці, але в Бундестазі з ним не згодні

Водночас Шольц переконаний, що це німецьке ракетне озброєння не можна приладнати так, щоб його могли застосовувати в Україні без німецької допомоги. "Це дуже потужна зброя. І пророблене в галузі цілевказівки і наведення на ціль з боку англійців і французів (мається на увазі у ракетах Storm Shadow/SCALP-EG, які активно застосовують ЗСУ. - Ред.), не можна зробити в Німеччині. Це знає кожен, хто стикався з цією системою", - запевнив канцлер.

Читайте також: Без згадки про Taurus: Бундестаг закликав уряд Німеччини надати Україні далекобійну зброю

Водночас виконавчий редактор видання Politico Germany Ґордон Репінський (Gordon Repinski) написав у соцмережі X, що канцлер вказав також на необхідність відрядження в Україну німецьких військових фахівців, які б обслуговували ракети Taurus в Україні. Водночас представниця Вільної демократичої партії (ВДП) у Бундестазі Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) назвала твердження Шольца про необхідність відправки в Україні німецьких фахівців твердженням, що "давно спростоване".

"Німецькі військові не потрібні на українській землі для обслуговування ракет Taurus. Твердження федерального канцлера хибне", - написала політикиня в соцмережі X.

Шольца "дратує", що всі зосередилися лише на ракетах Taurus

Під час пресконференції Шольц визнав, що здивований постійними дискусіями навколо питання постачання ракет Taurus Україні. За його словами, його "дуже дратує" відсутність балансу між тим, чого справді Україна зараз потребує, і дебатами щодо цієї єдиної системи. "Те, чого бракує Україні, це боєприпаси на всі можливі відстані і дистанції", - підсумував він.

Читайте також: Німецька преса про дебати щодо Taurus: Шольц має здолати страх

Водночас у міноборони ФРН не стали коментувати цю ситуації на запит інформагенції Reuters. Триває обмін думками щодо всіх аргументів з цього питання, наголосив речник відомства, сказавши, що "технічних деталей" він не озвучуватиме.