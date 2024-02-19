Генерал Бундесверу: Відхід з Авдіївки - абсолютно правильно

Минулого тижня генеральний інспектор Бундесверу генерал-майор Карстен Броєр (Carsten Breuer) відвідав Україну, де спілкувався з командуванням ЗСУ. На полях Мюнхенської конференції безпеки він розповів в інтерв'ю DW про поточну ситуацію на фронті, можливі виклики й подальшу підтримку України з боку Німеччини, ЄС і НАТО.

Генерале Броєр, Збройні сили України були змушені залишити Авдіївку. Ви нещодавно були в Україні й знайомі з ситуацією. Наскільки серйозним це стало ударом для української армії?

Те, що я побачив під час мого візиту минулого тижня, - побачив втомлених, але рішуче налаштованих військових. Побачив нового головнокомандувача (Олександра Сирського. - Ред.), який має план з чіткими цілями, і який він зараз починає втілювати. На мою думку, побачене в Авдіївці - це послідовні дії, спрямовані на збереження особового складу. Тож гадаю, що це (виведення військ з Авдіївки. - Ред.) було абсолютно правильно.

Чи очікуєте ви подальших невдач для української армії? Адже їй бракує боєприпасів. Наскільки критична ситуація щодо постачання?

Ми робимо все можливе, особливо з боку Німеччини, особливо з боку Заходу, щоб надати Україні всю можливу підтримку. Це також було метою мого візиту минулого тижня. У пакеті допомоги, який я теж обговорював з генералом Сирським, ми надали боєприпаси, бронетехніку та медикаменти. На мою думку, зараз важливо надавати допомогу в рамках коаліцій сил і засобів, об'єднувати зусилля для того, щоб ми також могли забезпечити підтримку з боку різних країн, щоб цілеспрямовано допомогти українським збройним силам.

Генерал Броєр про Сирського та ситуацію на фронті

Ви згадали генерала Сирського, нового головнокомандувача, яке враження він справив на вас?

Ми мали дуже-дуже змістовну розмову. Він видався мені вкрай рішучим. Я побачив, що він дуже добре підготовлений. Зараз йому доводиться давати раду ситуації, що є новою для нього. Гадаю, що він і надалі діятиме дуже послідовно.

Кажуть, що склади Бундесверу майже порожні. Чи це справді так? І що ще Бундесвер міг би швидко поставити в Україну?

Ми щодня вивчаємо цю ситуацію. Вивчаємо щоденні потреби. Перебуваємо в тісному контакті (з українськими колегами. - Ред.), я підтримую тісний контакт з генералом Сирським, крім того, ми тісно співпрацюємо на всіх рівнях і завжди дивимося, що потрібно зараз, що потрібно в цій ситуації. І робимо це з дня на день. Однак ми не лише озираємося на склади Бундесверу, але й координуємо це на європейському рівні, намагаючись через різні координаційні механізми доставити в Україну саме те, що потрібно українським збройним силам.

Як ви оцінюєте потугу російської армії на цей момент? Чи перейшла вона зараз у наступ? Чого варто очікувати?

Лінія фронту насправді дуже чітко показує, що там ніхто не може вести наступальних дій. Тому що широка лінія фронту і міни майже унеможливлюють пересування. Те, що ми бачимо, - це локальні переваги з одного чи іншого боку. Тож тут не скажеш про перевагу однієї сторони або про слабкість другої, так само не скажеш про наступ з одного боку і про оборону з другого.

Безпекові угоди - свідчення згуртованості Заходу задля підтримки України

Україна та Німеччина підписали угоду про безпеку. Які її пункти, на вашу думку, є найвагомішими?

На мій погляд, сама по собі безпекова угода є дуже, дуже добрим знаком, адже вона ще раз чітко унаочнює, наскільки сильно Німеччина підтримує Україну. Той факт, що інші країни наслідують її приклад, також укотре підкреслює, що солідарність, яку вже продемонстрували в рамках ЄС і НАТО, вчергове показує ступінь згуртованості Заходу задля підтримки України. Путін не переможе, адже він очікував чогось зовсім іншого. Тож у цій угоді проглядається і єдність Заходу також.

Досі немає жодних обіцянок щодо постачання з боку Сполучених Штатів Америки, а вони є найважливішим партнером України. Скільки спроможні компенсувати європейці? Адже ви знаєте, яка ситуація у сусідів.

Саме тому тут, на Мюнхенській конференції з безпеки, все це не раз дуже жваво обговорювалося, в тому числі й з американською делегацією. Я вважаю, що вкрай важливо, щоб усі діяли разом і щоб кожен робив те, що в його силах. Важливо також, щоб усі ще раз усвідомили ту ситуацію, в якій перебуває Україна, а також зважили, наскільки сильну підтримку і солідарність їй можна надати.

Якщо коротко підсумувати - який сигнал надсилається з Мюнхена до України?

Сигнал з Мюнхена - це єдність. Тут ще раз стало дуже ясно, що ми стоїмо пліч-о-пліч і що Україна матиме підтримку. Доти, доки буде потрібно.

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