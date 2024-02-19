ISW: Сили РФ пробують наступати принаймні на трьох напрямках

Перебої з наданням Україні військової допомоги від західних країн, імовірно, сприяють спробам РФ починати наступ на кількох ділянках, вважають в ISW. Наразі сили РФ вдаються до таких дій принаймні на трьох напрямках.

Затримки з наданням Україні військової допомоги від західних партнерів, ймовірно, допомагають Росії розпочинати наступальні операції одразу на кількох ділянках лінії фронту. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни у огляді за неділю, 18 лютого.

За їхніми даними, наразі російські війська здійснюють щонайменше три спроби наступу - вздовж кордону Харківської і Луганської областей, зокрема в напрямках Куп’янська та Лиману, в Авдіївці на Донеччині та навколо неї та поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

ISW: Затримки з допомогою обмежили Сили оборони в Авдіївці

Аналізуючи рішення військового командування України про виведення Сил оборони з Авдіївки, і аналітики ISW, і кілька український та західних джерел дійшли висновку, що затримки з наданням західної військової допомоги, зокрема артилерійських боєприпасів та критично важливих системам протиповітряної оборони, обмежили здатність українських військ оборонятися від наступу Росії в Авдіївці.

Нагадаємо, що у аналізі за 17 лютого аналітики ISW також вказували, що війська РФ, ймовірно, змогли тимчасово забезпечити локалізовану перевагу в повітрі та надати своїм наземним силам близьку підтримку. Зокрема, вони вдалися до масованого застосування в Авдіївці керованих авіаційних бомб. Це був перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби для забезпечення близької підтримки з повітря військам, які вели наступ, констатують аналітики ISW.

"Критична нестача у України обладнання, наданого Заходом, і побоювання щодо повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська розосередити техніку по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили скористатися ситуацією та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", - зазначається в звіті.

Аналітики припускають, що ці російські наступальні зусилля, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій. Водночас, Україна зазнає оперативних втрат, якщо просто окопається і до кінця 2024 року намагатиметься оборонятися, як за це виступають деякі західні держави та аналітики, наголошують в ISW.

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Генштаб: ЗСУ відбивають атаки військ РФ на кількох напрямках

За минулу добу російські війська здійснили низку спроб атакувати Сили оборони України, повідомив тим часом генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні у понеділок, 19 лютого. Зокрема, російські сили двічі намагалися атакувати на Куп'янському напрямку в районі Табаївки Харківської області. На Лиманському напрямку українські сили відбили 10 атак військ РФ поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак росіян неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. А на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак сил РФ біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області, повідомили у генштабі ЗСУ.

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