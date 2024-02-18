Міністр оборони ФРН очікує тривалого протистояння з Росією

Загальноєвропейська архітектура безпеки зіткнулася з бажанням Кремля відновити домінування у Східній та Центральній Європі, заявив Борис Пісторіус на MSC.

Західним союзникам Німеччини необхідно бути готовими до багаторічного протистояння з Росією. Таку думку міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) висловив у рамках Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) у суботу, 17 лютого. "На жаль, у найближчі десятиліття нам у Європі доведеться жити з розділовими лініями: вільна та демократична Європа - з одного боку, авторитарна та войовнича Росія - з іншого", - заявив глава міноборони Німеччини.

Формування загальноєвропейської архітектури безпеки не мало успіху, тому що Кремль хотів відновити своє домінування у Східній та Центральній Європі, пояснив Пісторіус.

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Витрати ФРН на оборону - "страхування життя"

У найближчі роки потреба у витратах на оборону буде вищою, ніж встановлені країнами-членами НАТО два відсотки валового внутрішнього продукту, вважає німецький міністр. Цьогоріч Берлін розраховує досягти цього показника завдяки спеціальному фонду для переоснащення збройних сил ФРН (Бундесверу).

Пісторіус припустив, що надалі Німеччина зможе виділяти на оборону 3-3,5 відсотка ВВП, проте це залежатиме від ситуації у світі та в економіці ФРН. Водночас він назвав ефективне стримування "страхуванням нашого життя".

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Глава міноборони ФРН - за роботу з глобальним Півднем

Крім того, Пісторіус закликав розширювати співпрацю з країнами глобального Півдня, навіть якщо вони "не повністю поділяють" стандарти та цінності ФРН. Якщо Берлін відмовиться працювати з деякими державами Африки, його місце може посісти Москва, попередив німецький міністр. "Зазвичай це відбувається не заради блага країни чи стабільності регіону", - додав він.

Йдеться, зокрема, про співпрацю ФРН з африканськими країнами в галузі політики озброєнь, пояснив глава міноборони Німеччини. Зброя, вироблена у ФРН, не повинна потрапити в "чужі руки", проте Берлін не може очікувати, що країни глобального Півдня "захищатимуть заснований на правилах міжнародний порядок, якщо ми відмовимо їм у необхідному обладнанні", зазначив Пісторіус.