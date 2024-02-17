Вихід з Авдіївки: Дехто потрапив у полон - Тарнавський

Вихід особового складу ЗСУ з Авдіївки відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції "деяка кількість українських військових" потрапила в полон, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у суботу, 17 лютого, що вихід особового складу Збройних сил України (ЗСУ) з Авдіївки відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції "деяка кількість українських військовослужбовців" потрапила в полон.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - написав він у Telegram.

За словами Тарнавського, відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, "щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими та щоб вони воїни повернулися на Батьківщину". "Боротимемося за звільнення всіх побратимів", - запевнив командувач.

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