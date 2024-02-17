Зеленський: Вихід з Авдіївки був логічним і професійним

Рішення вивести ЗСУ з Авдіївки було "абсолютно логічним, справедливим і професійним", заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки та поділився очікуваннями, що буде далі.

Рішення вивести підрозділи Збройних сил України з Авдіївки було "абсолютно логічним, справедливим і професійним", адже ставило на меті найголовніше завдання - зберегти життя українських військоволужбовців, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки в суботу, 17 лютого.

"Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. Будь-яка зброя допомагає відновлювати справедливість і мир на території України, але всі знають, що військовий захищає території та звільняє. Тому, щоб не потрапити в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі", - сказав він.

За його словами, вихід ЗСУ з Авдіївки не можна вважати великою перемогою для РФ. "Це не значить, що люди відійшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Їхні контрнаступальні дії почалися у жовтні. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, всім, що у них було. Десятки тисяч їхніх військових загинули. Ось що здобула Росія", - сказав він.

За його словами, російська армія - виснажена: на одного загиблого українського воїна в Авдіївці приходилося сім загиблих окупантів. Розкривати дані про втрати України президент традиційно не став.

Що буде далі?

За словами Зеленського, після виходу з Авдіївки "буде відновлення", а Україна буде "чекати на зброю, якої не вистачило". Щодо необхідного президент назвав далекобійну зброю та те, "що було обіцяно і про що було домовлено - що допоможе розблокувати небо, де перевага у РФ".

"Треба діяти трішки швидше і звертати увагу на меседжі України, яка має велику практику війни. Ми почали отримувати системи протиповітряної оборони, але їх дуже мало. Я без закидів або претензій, але їх дуже мало, щоб швидко просуватися вперед. Там, де з'являлись відповідні системи ППО - одразу Росія відступала, бо вона втрачала літаки. Ці системи розблокують небо і дадуть можливість нашим воїнам просуватися вперед", - сказав він.

Крім цього, Зеленський наголосив, що Україна не тільки чекає на військову підтримку з боку партнерів, а й самостійно налагоджує виробництво озброєнь, перш за все - дронів. "Я впевнений, що цього року ми позитивно для себе і негативно для Росії здивуємо дронними системами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це наші вітчизняні технології. Це паралельний шлях, поки ми очікуємо допомоги партнерів", - сказав він.