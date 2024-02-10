Генерал Броєр: ФРН має бути готова до війни через 5 років

Німеччині слід бути готовою до війни через п'ять років. Таку думку генеральний інспектор Збройних сил ФРН (Бундесверу) генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer) висловив в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в суботу , 10 лютого. Підвищення боєздатності до рівня вимог воєнного часу означає не тільки готовність особового складу і матеріальне постачання, а й необхідність змін у менталітеті суспільства і самих німецьких військових, пояснив він.

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Уперше після закінчення холодної війни Євросоюз зіткнувся із загрозою можливої війни ззовні, заявив Броєр, маючи на увазі побоювання того, що війна Росії проти України розшириться на інші країни. Якщо вивчити думки аналітиків і побачити, "яку військову загрозу становить потенційна Росія, то це означає для нас п'ять-вісім років підготовки", додав генеральний інспектор Бундесверу. Це не означає, що війна буде, підкреслив він.

При цьому Броєр бачить у діях президента РФ Володимира Путіна намір розширити війну за межі України. "Я розпізнаю цей намір Путіна з того, що він пише і говорить, а також з його дій в Україні", - пояснив німецький генерал. Крім того, "ми бачимо, що Росія за рішенням Держдуми перейшла на військову економіку", додав він.

Карстен Броєр: В Україні йде війна на виснаження

Генеральний інспектор Бундесверу назвав бої в Україні "жахливою агресивною війною з великими втратами з обох сторін". "Те, як Путін посилає своїх солдатів у бій, - нелюдяно", - підкреслив він. На думку Броєра, наразі видно ознаки війни на виснаження, а подальші події залежатимуть насамперед від того, як Кремль забезпечуватиме фронт і скільки ще військовослужбовців вирішить відправити в Україну.

Водночас Броєр відреагував на висловлювання критиків, які звинувачують Захід у постачанні Києву озброєння лише в обсязі, достатньому для продовження війни, але не для її успішного завершення. "Я справді не бачу, щоб де-небудь існувало свідоме обмеження допомоги", - вказав він. ФРН обмежена лише тим, що є в її розпорядженні, і тим, що можна виготовити і доставити українській стороні, додав німецький військовий діяч.

Про що сигналізує бригада Бундесверу в Литві

Водночас розміщення в сусідній із РФ Литві бригади Бундесверу на постійній основі надсилає одразу кілька важливих сигналів, вважає Броєр.

Сигнал Москві: "Ми налаштовані серйозно і підтримуємо наших союзників по НАТО". Сигнал Вільнюсу: "ми стоїмо з вами пліч-о-пліч, на нас можна покластися". Сигнал населенню ФРН: "Ми повертаємо іншим дещо з отриманого від союзників під час холодної війни, а саме - військовий захист, який ми змогли використати не тільки для економічного розвитку нашої країни", - пояснив генеральний інспектор Бундесверу.

Цього року близько 20 країн-членів Євросоюзу виділятимуть на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту, нагадав Броєр. При цьому в Європі існує розуміння того, що їй необхідно сформувати систему оборони, більшою мірою незалежну від США, додав він.