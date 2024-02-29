Шольц: Я не відправлятиму солдатів Бундесверу в Україну

Війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну між РФ і НАТО, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відеозверненні після резонансної ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще раз підтвердив, що німецьких військовослужбовців в Україні не буде.

"Як федеральний канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів наших збройних сил (Бундесвер) в Україну. НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив Шольц у відеозверненні, опублікованому ввечері 28 лютого, додавши, що не хоче, щоб війна Росії проти України "перетворилася на війну між РФ і НАТО".

Водночас Шольц запевнив, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України. "Зараз відважна українська армія найсильніше потребує боєприпасів і зброї, особливо для протиповітряної оборони", - сказав він.

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Заява Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні

Дискусію про можливе розгортання західних військ в Україні викликали слова президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками саміту в Парижі з допомоги Україні 26 лютого: "Сьогодні немає консенсусу щодо офіційного розгортання наземних військ. Але в динаміці нічого не можна виключати. Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну".

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