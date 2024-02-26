Макрон: Треба готуватися до можливого нападу РФ на ЄС

Близько 20 європейських лідерів зібралися в Єлисейському палаці, щоб обговорити допомогу Україні й ризики можливої агресії РФ щодо ЄС. Перед учасниками виступив і президент України Володимир Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про спільне розуміння європейськими країнами того, що вони мають бути готові до можливого нападу Росії у найближчі роки. Відповідну заяву Макрон зробив у понеділок, 26 лютого, під час конференції лідерів європейських держав, які прибули на його запрошення до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України, повідомляє Reuters. На тлі цього європейським країнам необхідно докласти більше зусиль для надання фінансової та військової допомоги Україні, зауважив Макрон.

"Я помітив, що більш-менш всі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягає в тому, що ми повинні бути готові через кілька років до того, що Росія нападе на ці країни", - сказав Макрон у своєму вступному слові, цитує Reuters.

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"Ми всі згодні з тим, що не хочемо воювати з російським народом, але ми сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем", - сказав він, додавши, що мета зустрічі - зрозуміти, як "зробити більше з точки зору військової підтримки та бюджетної підтримки".

На порядку денному питання постачання боєприпасів Україні

Макрон запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на зустріч, щоб обговорити, як збільшити постачання боєприпасів Україні на тлі того, що його радники називають ескалацією російської агресії за останні кілька тижнів.

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Загалом до Єлисейського палацу прибули близько 20 європейських лідерів, щоб надіслати президенту Росії Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо підтримки України і спростувати наратив Кремля про те, що Росія неодмінно переможе у війні, яка триває вже третій рік.

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"Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні", - сказав радник президента журналістам перед зустріччю. "Наша мета - розбити цю ідею, (адже) він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", - сказав він.

До учасників звернувся Зеленський

До учасників зустрічі звернувся також відеозв'язком і президент України Володимир Зеленський. Він погодився з висловленою Макроном думкою про те, що РФ може становити загрозу для країн Європи. "Ми повинні зробити так, щоб Путін не зміг зруйнувати наші досягнення і не зміг поширити свою агресію на інші країни", - сказав Зеленський.

Водночас у своєму Telegram-каналі Зеленський розповів і про головні теми зустрічі європейських лідерів у Парижі. "Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки", - поінформував Зеленський.