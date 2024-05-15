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США виділяють Україні ще 2 млрд доларів допомоги - Блінкен

Анастасія Шепелева
15 травня 2024 р.

За словами Блінкена, мета допомоги - "надати зброю сьогодні", а також інвестувати в українську інфраструктуру та допомогти Україні з купівлею військового обладнання у інших країнах.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві, 14 травня 2024 року
Ентоні Блінкен у Києві, 14 травня 2024 рокуФото: Brendan Smialowski/AP/dpa/picture alliance

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові два мільярди доларів військової допомоги, заявив у середу, 15 травня, Державний секретар США  Ентоні Блінкен під час візиту в Київ. 

Як зазначив він під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, ці гроші є частиною пакета довгострокової підтримки України на суму 61 мільярд доларів, який Вашингтон схвалив кілька тижнів тому, пише AFP.

За словами Блінкена, метою допомоги -  "надати зброю сьогодні", а також інвестувати в українську інфраструктуру та допомогти Україні з купівлею військового обладнання у інших країнах.

Кулеба вказав на потребу у швидших поставках зброї

Кулеба, своєю чергою, наголосив, що Україні терміново потрібні ще сім систем протиповітряної оборони, адже лише для захисту Харківщини, де війська РФ наступають з 10 травня, необхідно дві такі системи. Він також вказав на потребу у швидших поставках зброї, обіцяної Україні країнами-союзниками.

Водночас Блінкен запевнив, що США поспішають доставити в Україну боєприпаси, бронетехніку, ракети і засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити їхню швидку передачу на лінію фронту, додає Reuters.

Нагадаємо, 10 травня президент США Джо Байден схвалив виділення пакета військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. У його межах, за даними ЗМІ, Києва передадуть артилерію, боєприпаси для ЗРК NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку і стрілецьку зброю. 

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Коли надійде допомога США і що це дасть Україні?

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